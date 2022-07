[En Vivo] Deportivo Municipal vs. César Vallejo: hora y canal de TV para el partido de la Liga 1

Mira AQUÍ Deportivo Municipal vs. César Vallejo EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, sábado 2 de julio, por la última jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. El compromiso se disputará en el estadio Iván Elías Moreno de Villa el Salvador y la transmisión estará a cargo de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Deportivo Municipal vs. César Vallejo: ficha del partido

Partido Deportivo Municipal vs. César Vallejo ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 2 de julio ¿A qué hora? 1.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Iván Elías Moreno ¿En qué canal? Gol Perú

Deportivo Municipal vs. César Vallejo: ¿cómo llegan?

A cerrar de la mejor manera. César Vallejo y Deportivo Municipal esperan culminar su participación en la Liga 1 Betsson con un triunfo. Si bien ambas escuadras llegan a la última jornada sin chances de alzar el título del Apertura, necesitan sumar puntos para la tabla acumulada.

El conjunto poeta viene de golear por 4-0 a Binacional gracias a la gran actuación de Beto da Silva. El artillero de 24 años marcó su primer doblete en primera división. Con este marcador, los dirigidos por ‘Chemo’ del Solar alcanzaron la octava casilla con 27 unidades.

Por su parte, la Academia espera volver a ganar después de dos fechas. Pese al buen arranque que tuvieron, el cuadro edil padeció una mala racha y marcha en el décimo puesto con 25 puntos. En su última presentación igualaron 1-1 ante San Martín.

Deportivo Municipal vs. César Vallejo: últimos enfrentamientos

Deportivo Municipal vs. César Vallejo: posibles alineaciones

César Vallejo: Carlos Galdos, Karlo Sánchez, Leandro Fleitas, Jersson Vásquez, Orlando Nuñez, Jairo Vélez, Arquímedes Figuera, Carlso Ascues, Frank Ysique, Beto da Silva y Yorleys Mena.

Municipal: Diego Melián, Willams Guzmán, Franco Medina, Emiliano Ciucci, Kevin Moreno, Kevin Peña, Matías Pérez, Adrián Ascues, Alexis Rodríguez, Leonel Solís y Roberto Ovelar.

¿A qué hora juegan Deportivo Municipal vs. César Vallejo?

En horario peruano, el duelo entre ediles y poetas iniciará a la 1.00 p. m. Revisa AQUÍ la guía de horarios:

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

¿Qué canal transmite Deportivo Municipal vs. César Vallejo?

La señal encargada de televisar el encuentro Deportivo Municipal vs. César Vallejo será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de los cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Deportivo Municipal vs. César Vallejo, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Deportivo Municipal vs. César Vallejo ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Deportivo Municipal vs. César Vallejo por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Deportivo Municipal vs. César Vallejo?

El estadio Iván Elías Moreno de Villa el Salvador será la plaza que albergará el duelo entre Deportivo Municipal vs. César Vallejo. Dicho recinto fue inaugurado el 2 de junio de 2006 y cuenta con una capacidad para más de 10.000 espectadores.