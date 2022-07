¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. El Nacional EN VIVO por la Copa Ecuador?

Barcelona SC vs. El Nacional EN VIVO se enfrentan por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador 2022. El duelo se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa (Quito), con transmisión de El Canal del Fútbol desde las 6.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Para que no te pierdas de este y otros partidos de hoy, ingresa a La República Deportes y revisa la cobertura ONLINE, con las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado minuto a minuto.

Barcelona SC vs. El Nacional: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. El Nacional ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 2 de julio ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú y Ecuador) ¿Dónde? Estadio Olímpico Atahualpa ¿En qué canal? El Canal del Fútbol

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. El Nacional?

En Ecuador y Perú, el partido Barcelona SC vs. El Nacional arrancará a las 6.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Ecuador: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (domingo 3).

Luego de sortear varios aplazamientos a causa de la convulsa situación que se vive en el país, Barcelona SC y El Nacional se verán las caras en el duelo por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador 2022. Los quiteños serán locales ante el ganador de la primera fase en la LigaPro.

El choque será el primer enfrentamiento entre los dos tradicionales equipos desde noviembre del 2020, año en que el club tricolor perdió la categoría. El vencedor de esta llave a un solo partido se medirá en octavos frente a Bonita Banana.

¿En qué canal ver Barcelona SC vs. El Nacional?

Para territorio ecuatoriano, la transmisión del duelo Barcelona SC vs. El Nacional estará a cargo de El Canal del Fútbol, señal que cuenta con los derechos en exclusiva de esta Copa Ecuador.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. El Nacional por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Barcelona SC vs. El Nacional por internet, ingresa a la página web de El Canal de Fútbol con tu perfil de usuario (solo en Ecuador). En caso no tengas acceso a esta vía, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Quién transmite Barcelona SC vs. El Nacional por El Canal del Fútbol?

Narrador: Oscar Portilla

Comentarista: Germán Gallardo

Campo de juego: Gabriela Alcívar.

Últimos partidos de Barcelona SC vs. El Nacional

El Nacional 1-1 Barcelona SC | 15.11.20

Barcelona SC 0-0 El Nacional | 03.10.20

Barcelona SC 0-0 El Nacional | 25.09.19

El Nacional 1-1 Barcelona SC | 21.08.19

El Nacional 1-0 Barcelona SC | 06.07.19.

¿Dónde juegan Barcelona SC vs. El Nacional?

El escenario de este compromiso será el Estadio Olímpico Atahualpa, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Quito, con capacidad para más de 35.000 espectadores.