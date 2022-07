Alianza Lima vs. ADT EN VIVO se enfrentan este domingo 3 de julio por la fecha 19 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 en el estadio municipal Unión de Tarma a partir de las 3.00 p. m. (hora de Perú) . El encuentro será televisado por Willax TV.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la cobertura del fútbol peruano por internet vía live streaming en la web de La República Deportes.

Alianza Lima vs. ADT: ficha del partido

Alianza Lima vs. ADT Torneo Apertura - Liga 1 2022 ¿Cuándo juegan? Domingo 3 de julio ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora de Perú) ¿Dónde? Estadio Municipal Unión de Tarma ¿Canal? Willax TV.

Alianza Lima jugará por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 frente al cuadro de ADT. Los blanquiazules visitarán al elenco de Tarma en busca de una victoria.

Con 32 puntos y en el cuarto lugar, los dirigidos por Carlos Bustos tienen como objetivo llevarse los tres puntos y mantenerse en los primeros lugares de la tabla acumulada.

Por su parte, ADT necesita el triunfo para salir de los últimos lugares, ya que se encuentra comprometido con el descenso.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. ADT?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. ADT?

La señal encargada de televisar el encuentro Alianza Lima vs. ADT será Willax TV, canal que transmite algunos cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Willax TV?

A continuación, te mostramos la lista de canales de acuerdo a tu operador de cable para que puedas ver EN VIVO el compromiso entre Alianza Lima vs. ADT.

TDT: Lima y Callao: canal 1.1 (HD) canal 1.2 (SD) Huancayo: canal 3.2 (SD)

canal 1.1 (HD) canal 1.2 (SD) Huancayo: canal 3.2 (SD) DirecTV: canal 1191 (HD)

Movistar TV: canal 16 (SD) canal 716 (HD)

Claro TV: canal 12 (SD) canal 512 (HD)

Best Cable: canal 8

Cable Perú: canal 15

Cable Mundo Perú: canal 95

Cablemás: canal 8

Cable Club: canal 8

Cablemax: canal 15

Cable Unión: canal 99

Star Globalcom: canal 17.

¿Cómo seguir Alianza Lima vs. ADT ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. ADT por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming de cable Movistar. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.