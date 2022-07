[EN VIVO] Alianza Atlético vs. Melgar: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga 1?

Alianza Atlético vs. Melgar EN VIVO se miden este domingo 3 de julio, desde las 3.00 p. m., en el estadio Melanio Coloma de Sullana, por la última fecha del Torneo Apertura en la Liga 1 2022. La contienda se podrá ver por la señal de Gol Perú, pero también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te compartirá las formaciones iniciales de ambos clubes, el marcador actualizado y los videos de goles.

Alianza Atlético vs. Melgar: ficha del partido

Partido Alianza Atlético vs. Melgar Fecha Domingo 3 de julio Hora 3.00 p. m. Canal GolPeru Lugar Estadio Melanio Coloma

¿A qué hora juega Alianza Atlético vs. Melgar?

En todo el territorio peruano, el partido Alianza Atlético vs. Melgar se jugará a partir de las 3.00 p. m. El choque se disputará en simultáneo al Sport Boys vs. Sport Huancayo.

¿Qué canal transmite Alianza Atlético vs. Melgar?

Para la televisión peruana, la señal encargada de transmitir el Alianza Atlético vs. Melgar es la de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos para la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Dónde ver Alianza Atlético vs. Melgar por internet?

Si no quieres perderte el Alianza Atlético vs. Melgar por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Gol Perú para ver Alianza Atlético vs. Melgar?

Estos son los canales que deberás sintonizar para poder disfrutar del Alianza Atlético vs. Melgar por la señal de Gol Perú.

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

Además de encuentros de la Liga 1 como Alianza Atlético vs. Melgar, Gol Perú incluye en su programación espacios de análisis y entrevistas en cada jornada del fútbol local e internacional.

Alianza Atlético vs. Melgar: últimos partidos

Alianza Atlético vs. Melgar: posibles alineaciones

Alianza Atlético : Diego Penny; Jesús Reyes, Manuel Ganoza, Jonathan Bilbao, Joaquín Aguirre; Carlos Correa, Piero Serra, Franco Zanelatto, Marcio Valverde, Jeremy Canela; Adrián Fernández.

: Diego Penny; Jesús Reyes, Manuel Ganoza, Jonathan Bilbao, Joaquín Aguirre; Carlos Correa, Piero Serra, Franco Zanelatto, Marcio Valverde, Jeremy Canela; Adrián Fernández. Melgar: Cáceda, Deneumostier, Galeano, Ramos, Reyna, Orzán, Pérez Guedes, Iberico, Tandazo, Cuesta y Arias.

Alianza Atlético vs. Melgar: cuotas del encuentro

Las casas de apuestas ponen a Melgar como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Liga 1.

Betsson: gana Alianza Atlético (3,30) | empate (3,30) | gana Melgar (2,12)

Inkabet: gana Alianza Atlético (3,60) | empate (3,50) | gana Melgar (2,05)

Doradobet: gana Alianza Atlético (3,50) | empate (3,60) | gana Melgar (2,05)

Meridianbet: gana Alianza Atlético (3,28) | empate (3,33) | gana Melgar (2,02)

Te Apuesto: gana Alianza Atlético (3,25) | empate (3,35) | gana Melgar (2,14)

¿Dónde juegan Alianza Atlético vs. Melgar?

El Estadio Municipal Melanio Coloma, ubicado en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana, será el escenario que acogerá este compromiso. El reciento deportivo cuenta con capacidad para 1700 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga 1