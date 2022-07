‘Vagón’ Hurtado llenó de elogios a Gareca y se declaró admirador del ‘chocolate’ peruano

Mientras que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y toda la hinchada de la Bicolor esperan la decisión de Ricardo Gareca sobre si renovará, Héctor ‘Vagón’ Hurtado se refirió a las gratas experiencias que tuvo con el ‘Tigre’ y se rindió ante él, por lo que ha realizado con el equipo de todos.

El exjugador colombiano fue dirigido por Ricardo Gareca durante los años 2007-2008; sin embargo, no solo en el cuadro crema compartieron. “Ya había tenido la oportunidad de que (Gareca) me dirigiera unos partidos en Santa Fe y después encontrarlo en la ‘U’ para mí fue motivo de alegría, de entender el mensaje, no solo como técnico, sino también como persona”, declaró para Movistar Deportes.

Asimismo, Hurtado manifestó que el trato entre técnico y jugador trascendió en una amistad hasta la actualidad. “A la postre nos dio la posibilidad de seguir compartiendo, hablando, mandándole saludos cuando la selección peruana va a competir”.

Finalmente, el ‘Vagón’ llenó de elogios al ‘Tigre’ por el impecable trabajo que ha efectuado con la Blanquirroja y resaltó cuál fue la clave de todo. “Creo que Ricardo ha hecho algo superimportante, que es volver a que el jugador peruano pueda tener esa credibilidad en sus condiciones, en el fútbol. Eso lo ha plasmado en este tiempo. Eso ha generado confianza y credibilidad en el pueblo peruano. Además de eso, en volver a retomar ese fútbol que aquí en Colombia admiramos”, puntualizó.

