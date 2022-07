Luis Ostos: rumbo al podio de Juegos Bolivarianos Valledupar 2022

Luis Ostos es un ejemplo de lucha y perseverancia. A sus 29 años, el atleta nacional celebra haber logrado la medalla de oro en la media maratón Iberoamericana 2022 realizada en Alicante, España, luego de haber superado una dura infancia de convivencia con el narcoterrorismo. Hoy se prepara para debutar en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 y La República conversó con él.

−Tuviste una infancia dura.

−Desde niño sufrí el narcoterrorismo cuando vivíamos en Uchiza (San Martín), esas vivencias separaron a mi familia. Dejamos ese lugar y fuimos a Huánuco por Marañón y de ahí partimos a Huacho. La razón de salir de Uchiza era por el peligro, vivíamos en el monte, en el caserío y estábamos propensos a sufrir un ataque de los narcoterroristas. Yo recuerdo que de niño llegaban un grupo de personas armadas y entraban a los nidos a llevarse las gallinas, crías, se escuchaba disparos y vivíamos en una zona de conflicto. Era horrible.

−¿También pasaste años difíciles por una lesión?

−Tres meses antes de Lima 2019, me hicieron una intervención quirúrgica en mi rodilla izquierda, estuve ausente y en el 2020 se vino la pandemia, desde el año pasado estoy de retorno, este año con más fuerza.

−¿Cómo retomar el ritmo tras una operación?

−Así es la vida del deportista de alto rendimiento. Es ahí donde uno debe tener la mentalidad, el coraje, la resiliencia, tratar de sobresalir. Era el favorito para ganar el oro en Lima 2019, fue una situación demasiado dolorosa para mí. Tenía que ponerme fuerte, superar el problema, porque quería darle una alegría a mi país en mi propia tierra. El destino quiso que sea en otro país.

−La pandemia también fue un golpe duro.

−Me puse a estudiar el inglés y hacía rutinas con mi propio peso. La pandemia fue justo en mi etapa de recuperación, así que fue favorable para mí. De no ser así, hubiese competido en plena evolución, soy terco.

−¿Eso te llevó a buscar la clasificación a los Bolivarianos de Valledupar?

−Le pedí al departamento técnico de la federación que me incluyera para ir a Alicante porque necesitaba hacer una marca para clasificarme a Valledupar. Allá solo pude dormir tres horas previo a la competencia. Yo salí con todo para hacer la marca, esa era mi intención. En mi mente estaban los Bolivarianos.

−En la media maratón Iberoamericana sucedió algo inédito, ¿verdad?

−El ecuatoriano, que iba primero, había cortado camino. Fue algo no ético de su parte. A él ni lo contaban desde la mitad de la carrera, ya no lo tomaban en cuenta. Los jueces alegaron que hizo tres o cuatro cortes de camino. Yo estaba conforme con la plata, pero me terminaron dando la de oro. Vine buscando cobre y me encontré oro.

−¿Cómo te preparaste para Valledupar?

−Entrené en el Valle Sagrado en Cusco. Antes no lo conocía, solo por historias. Es un lugar ideal para entrenar las distancias largas y la altura es ideal, hace que tu cuerpo se estimule de la mejor forma. Si se hiciera un campamento ahí, hasta los europeos y estadounidenses irían.

−Luego de los Bolivarianos, ¿qué viene para ti?

−A corto plazo viene Odesur en Asunción, también enfocado en los Panamericanos de Santiago, donde tengo que conseguir el oro sí o sí. Clasificar a los Juegos Olímpicos de París, en la maratón. La transición de los 5 mil y 10 mil a la media maratón y maratón ha sido exitosa. Para las distancias largas me acondiciono muy bien.

