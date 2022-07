¿Dónde ver el partido Ayacucho vs. Academia Cantolao por el fútbol peruano?

Ayacucho vs. Academia Cantolao EN VIVO se juega HOY, 1 de julio, por la jornada final del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 en el estadio Ciudad de Cumaná desde las 3.30 p. m. Podrás ver el encuentro por televisión a través de Gol Perú. En caso no cuentes con el servicio, tienes la opción de seguir el minuto a minuto EN DIRECTO de este y otros partidos de hoy vía La República Deportes ONLINE GRATIS.

Ayacucho vs. Academia Cantolao: ficha del partido

Partido Ayacucho vs. Academia Cantolao ¿Cuándo juegan? HOY, viernes 1 de julio ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Ciudad de Cumaná ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Ayacucho vs. Academia Cantolao?

En horario peruano, el duelo entre los zorros y el Delfín por el fútbol peruano iniciará a las 3.30 p. m.

¿Qué canal transmite Ayacucho vs. Academia Cantolao?

La señal encargada de televisar el encuentro Ayacucho vs. Academia Cantolao será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Ayacucho vs. Academia Cantolao, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Ayacucho vs. Academia Cantolao ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Ayacucho vs. Academia Cantolao por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Ayacucho vs. Academia Cantolao?

Ayacucho vs. Academia Cantolao por la última jornada del Torneo Apertura se disputará en el estadio Ciudad de Cumaná.