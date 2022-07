Deportivo Binacional incorporó al atacante Jack Durán a sus filas

El delantero derecho Jack Durán se incorporó hoy a los entrenamientos con el Deportivo Binacional, equipo al que vuelve desde el 2017, cuando ganó la Copa Perú y el ascenso al fútbol profesional. El delantero se desvinculó del Club Cienciano y podrá jugar recién en el equipo puneño desde el Torneo Clausura. Durán fue requerido por el entrenador Wilmar Valencia ante la ausencia de jugadores de ataque.

Mientras tanto, el equipo quedó listo para recibir mañana sábado a las 6.0 p. m. en el estadio Guillermo Briceño Rosa Medina de Juliaca al Carlos Stein. Los puneños están en el sétimo lugar de la tabla con 28 puntos, mientras que los visitantes están ubicados peligrosamente en la casilla 18 con solo 14 unidades. Hoy son candidatos al descenso.

La vuelta a Juliaca no ha significado, como en temporadas pasadas, que Deportivo Binacional sea imbatible. Bajo la dirección técnica de Wilmar Valencia, el equipo no ha sabido explotar al máximo sus 3.800 metros sobre el nivel del mar y el clima helado. Los puneños han perdido puntos importantes jugando en casa y por eso es que, al llegar a la última fecha del Apertura, no tienen opciones para ganar el primer lugar.

Binacional jugará ante un de los coleros del torneo, Carlos Stein, equipo que además está comprometido con la baja. A sumar en el acumulado.

Preliminar

Las puertas del estadio se abrirán temprano porque desde las 3.00 p. m. jugarán Las Reservas ante Santos FC de Ica. Una buena chance para la afición juliaqueña para alentar a sus muchachos.