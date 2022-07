DT de D. Cali discrepa con los directivos por los fichajes tras el empate con Melgar

Tormenta en Colombia. Melgar estuvo muy cerca de lograr una histórica victoria ante Deportivo Cali por la Copa Sudamericana, ya que el Dominó no estuvo acertado de cara al arco y dejó abierta la serie de los octavos de final. Al respecto, Rafael Dudamel, entrenador del conjunto caleño, resaltó el accionar de los peruanos.

“Fue nuestro primer partido de la temporada y ellos están finalizando el torneo. Son un equipo con fluidez en su juego y un funcionamiento establecido. Sabíamos lo que íbamos a enfrentar”, manifestó en conferencia de prensa.

Melgar se encuentra a un partido de ganar el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: Conmebol Sudamericana

Más allá del marcador, el equipo comandado por el venezolano no afronta una buena temporada: sufrieron varias bajas a inicios de año tras obtener el campeonato y terminaron en el fondo de la tabla en el Torneo Apertura de la Liga BetPlay.

Con miras al Clausura y en medio de su participación en el certamen internacional, uno de los nombres que empezó a sonar como refuerzo fue Ítalo Montaño Cortes. Sin embargo, Dudamel remarcó que no lo conoce y deslizó que esta operación sería obra de los dirigentes.

“No conozco a Ítalo. No ha sido un pedido mío, no ha sido un pedido del cuerpo técnico. Son las formas las que terminan, desde el inicio, haciendo que la llegada de un futbolista no sea la más armónica. Pero, bueno, son las cosas que pasan que muchas veces te invitan a reflexionar”, agregó.

Rafael Dudamel no continuaría en Deportivo Cali

Los primeros reportes de Win Sports y el diario El País mencionan que el estratega sería destituido en las próximas horas y solo faltaría algunos detalles para concretar su salida. Al parecer, sus últimas declaraciones no cayeron bien en la directiva.

¿Cuándo jugarán Melgar vs. Deportivo Cali?

El enfrentamiento de vuelta entre Melgar vs. Deportivo Cali, por lo octavos de final de la Copa Sudamericana, se disputará este miércoles 6 de julio. El encuentro está programado para las 7.30 p. m. y tendrá como escenario el estadio Monumental de la UNSA (Arequipa).