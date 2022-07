Franco Troyansky reveló el motivo de su celebración, que generó la furia de Zambrano y Advíncula

Carlos Zambrano y Luis Advíncula generaron una gresca el pasado 24 de junio luego de la caída de Boca Juniors ante Unión de Santa Fe por la quinta jornada de la Liga Profesional Argentina. Esto, a raíz de la celebración del jugador Franco Troyansky, quien anotó el 2-1 casi al final del encuentro y festejó enseñando su camiseta al público, lo que generó la ira de los jugadores de la selección peruana.

Ante esto, se le impuso una sanción de tres partidos suspendido por la liga argentina, y dijo: “No puedo creer que me hayan dado tres fechas, porque no fue contra nadie del mundo Boca. Fue solamente un desahogo, porque hacía mucho tiempo que no convertía”, inició en diálogo con TyC Sports.

A su vez, explicó que el gol era una dedicatoria hacia Lionel Messi por su cumpleaños. “ Era el cumpleaños de Messi y salió un lindo homenaje. No me arrepiento del festejo, lo hubiese hecho en cualquier cancha ”, agregó.

¿Apelarán la sanción?

Troyansky también señaló que evaluará el apelar la sanción recibida: “ Ahora vamos a hablar con gente del club para ver si vamos a apelar o no , pero por el momento no se ha dicho nada. Todavía no fui a declarar, pero estoy esperando para hacer el descargo. La sanción se da porque somos Unión y es una pena que sea así. Que me hayan dado tres fechas es muy injusto”.

¿Por qué inició la pelea?

Todo empezó con la celebración de Franco Troyansky. El futbolista de Unión de Santa Fe festejó el gol del triunfo enseñando su camiseta a los hinchas xeneizes, lo que desató la furia de Luis Advíncula y Carlos Zambrano, quienes fueron los primeros en reaccionar y generaron una pelea en La Bombonera.

Polémica celebración de Toyansky

Zambrano empuja a Troyansky

Gresca generada por celebración del gol de Troyansky