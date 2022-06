Pedro García minimiza a Santiago Ormeño: “Iberico es 5 veces más jugador”

Santiago Ormeño despierta distintas emociones en los hinchas del fútbol; especialmente de la selección peruana, donde aún no ha logrado estrenarse en el arco a pesar de llevar 11 partidos. Esto trae como consecuencia constantes críticas y comparaciones hacia el delantero del León de la Liga MX. Una de estas llegó desde el ambiente periodístico y tiene como protagonista a Pedro García.

El conocido periodista de nuestro país interrumpió al conductor del programa Al ángulo para dar una fuerte crítica hacia el autodenominado ‘Ormedeus’ y enaltecer la figura de Luis Iberico, quien tuvo una destacada actuación frente al Deportivo Cali por la Copa Sudamericana 2022.

“Ormeño en algo, ¿es mejor que Iberico? Dime una. Más buena gente, no sé, dime algo (...) Iberico es 5 veces más jugador que Ormeño, por donde lo quieras mirar. No tiene perdón de Dios , Ormeño por Iberico, no tiene ningún sentido”, expresó el comunicador.

Pedro García arremete contra Santiago Ormeño

¿Cuándo juegan la vuelta Melgar y Deportivo Cali?

Los rojinegros y la Amenaza Verde se volverá a enfrentar este miércoles 6 de julio desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa.

Luis Díaz habla sobre la llegada de Néstor Lorenzo a Colombia

El ‘Verdugo’ rompió su silenció y se refirió sobre la incorporación del entrenador de Melgar, que dejará el equipo arequipeño tras los octavos de final de la Copa Sudamericana, a la selección colombiana. “El que venga va a venir a aportar, para nosotros será de la misma manera. Es un cuerpo técnico que viene a trabajar y garantizarnos cosas buenas. Hay que confiar y estamos a disposición de cada cuerpo técnico para sacar grandes resultados, que es lo que queremos”, dijo en conferencia de prensa.