Gallese tapó penal decisivo y le dio la clasificación al Orlando a las semifinales de la US Open Cup

La dura eliminación del Mundial Qatar 2022 parece que quedó en el olvido para Pedro Gallese, quien se vistió de héroe y atajó un penal decisivo para que su equipo, Orlando City, consiguiese su pase a las semifinales de la US Open Cup.

Tras unos días de descanso, el portero de la selección peruana se incorporó al club estadounidense y el último miércoles jugó ante el Nashville por los cuartos de final del mencionado torneo.

Así como también lo fue en la Blanquirroja, Gallese portó la cinta de capitán con el Orlando City, realizó un gran partido durante los 90 minutos y se lució con unas espectaculares atajadas para evitar la caída de su portería, que solo fue vulnerada por un autogol. Sobre el final del duelo, lograron empatar para forzar el tiempo extra y los penales.

En la decisiva tanda, Nashville erró su primer remate, pero Andrés Perea también falló. Tras varios aciertos, llegaron a la muerte súbita donde Orlando marcó el séptimo penal y Eric Miller se preparaba para poner el empate momentáneo.

Sin embargo, al frente estaba el portero peruano, quien se hizo gigante y con una espectacular volada, atajó el disparo decisivo para darle la clasificación al Orlando City a las semifinales de la US Open Cup , donde enfrentará al New York Red Bulls, que dejó en el camino al New York City de Alexander Callens.

Mira aquí la tapada de Gallese