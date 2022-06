[ESPN y Star Plus, En Vivo] Boca Juniors vs. Banfield: ¿cómo ver el duelo por la Superliga?

MIRA AQUÍ EN VIVO Boca Juniors vs. Banfield | Ambos equipos se enfrentarán por la sexta jornada de la Superliga Argentina 2022 este viernes 01 de julio. El duelo iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN 2 y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Boca Juniors vs. Banfield: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Banfield ¿Cuándo juegan? Viernes 01 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú) y 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? La Bombonera ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Boca Juniors vs. Banfield: la previa

Ganar para olvidar. La última presentación de Boca Juniors en la Bombonera no fue la mejor: los dirigidos por Sebastián Battaglia cayeron por 2-1 ante Unión Santa Fe y quedaron relegados de los primeros lugares de la Superliga Argentina 2022.

Más allá del resultado, el conjunto xeneize sufrió la expulsión del central Carlos Zambrano debido a una gresca que se produjo tras el segundo tanto de los santafesinos. De esta manera, y con miras a la revancha ante Corinthians por la Copa Libertadores, se espera que el estratega realice algunas modificacines para medirse ante el Taladro.

Por su parte, Banfield amplía su invicto y escala posiciones. El elenco comandado por Claudio Vivas se ubica en la séptima casilla con 8 unidades y en su última presentación igualó 1-1 ante Barracas Central.

Boca Juniors vs. Banfield: últimos enfrentamientos

Boca Juniors vs. Banfield: alineaciones probables

Boca Juniors: Javier García; Weigandt, Aranda, Ávila, Sández; Medina, Campuzano, Ramírez; Molinas; Langoni y Luis Vázquez.

Banfield: Enrique Bologna; Coronel, Gissi, Maciel, Abecasis, González, Romero, Domingo, Urzi, Galoppo y Enrique.

Boca Juniors vs. Banfield: horario

Boca Juniors vs. Banfield se verán las caras por la Superliga Argentina en las instalaciones de la Bombonera desde las 7.30 p. m. Consulta el horario según tu zona geográfica:

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. Banfield EN VIVO?

El partido Boca Juniors vs. Banfield EN VIVO que se jugará este viernes 01 de julio por la Superliga Argentina será transmitido por la señal de ESPN 2 y Star Plus.

¿Cómo ver ESPN 2 en Sudamérica?

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Banfield?

Para acceder a Star Plus y ver Boca Juniors vs. Banfield, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Banfield ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Banfield por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Banfield?

El encuentro entre Boca Juniors vs. Banfield se jugará en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera. Este complejo deportivo se ubica en la ciudad de Santiago, fue inaugurado el 25 de mayo de 1940 y tiene capacidad para albergar hasta 54.000 espectadores.