[En Vivo] Independiente del Valle vs. Lanús, Copa Sudamericana 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Independiente del Valle vs. Lanús | Ambos equipos se enfrentarán por la ida de la Copa Sudamericana 2022 HOY, jueves 30 de junio. El duelo iniciará a las 5.15 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y 7.15 p. m. (hora argentina), y contará con la transmisión de DirecTV Sports y Star Plus. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Independiente del Valle vs. Lanús: posibles alineaciones

Independiente del Valle: Moisés Ramírez - Richard Schunke, Joel Ordóñez, Luis Segovia - Pedro Perlaza, Luis Ortíz, Jhoanner Chávez, Cristian Pellerano - Fernando Gaibor, Junior Sornoza - Jonathan Bauman.

Independiente del Valle vs. Lanús: ficha del partido

Copa Sudamericana 2022 - octavos de final Independiente del Valle vs. Lanús ¿Cuándo juegan? HOY, jueves 30 de junio ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y 7.15 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio Olímpico Atahualpa ¿En qué canal? DirecTV Sports y Star Plus

¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs. Lanús?

El encuentro entre Independiente del Valle vs. Lanús EN VIVO se llevará a cabo HOY, jueves 30 de junio, desde las 5.15 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y 7.15 p. m. (hora argentina). Revisa el horario según tu país.

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

¿Dónde ver Independiente del Valle vs. Lanús?

El encuentro Independiente del Valle vs. Lanús lo puedes seguir a través de DirecTV Sports y Star Plus.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Independiente del Valle vs. Lanús ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Independiente del Valle vs. Lanús por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Independiente del Valle vs. Lanús?

Para acceder a Star Plus para ver el Independiente del Valle vs. Lanús, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde jugarán Independiente del Valle vs. Lanús?

El encuentro entre Independiente del Valle vs. Lanús se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa, escenario deportivo ubicado entre las avenidas 6 de Diciembre y Naciones Unidas, en el sector de El Batán, al norte de la ciudad de Quito, a 2.783 msnm.