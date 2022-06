Liga 1: movimientos en el mercado de fichajes

No es necesario esperar hasta fin de año para sacar conclusiones. En un club serio, las fechas finales del Torneo Apertura deben ser el comienzo de una serie de evaluaciones para determinar la continuidad o partida de ciertos elementos. En el caso de Melgar y Sport Huancayo, el primer y segundo lugar del certamen respectivamente, habría poco —o nada— que tocar: sus planteles han superado largamente las expectativas de hinchas y directivos. Para Universitario (noveno), Alianza Lima (cuarto) y Sporting Cristal (tercero), la realidad ha sido otra y la tabla de posiciones es muestra de ello. Por eso, los tres clubes se verán obligados a realizar una serie de cambios de cara a la segunda parte del año. Si ganar el Clausura y disputar el título octubre es el objetivo, no les quedará de otra.

En cuanto a la ‘U’, su primer refuerzo para el Clausura llegó ayer por la mañana a la capital. ¿Su nombre? Jordan Guivin, mediocampista peruano de 24 años, quien viene de vestir la camiseta del Celaya en la Liga de Expansión de México (segunda división). Para el joven volante, de paso importante por la San Martín (2017-2020) y Cienciano (2021), volver a la Liga 1 no significa un retroceso en su carrera, especialmente cuando se trata de Universitario de Deportes. “Yo lo veo como un salto. Estoy viniendo a la ‘U’, el más grande. Estoy muy contento. Al hincha decirle que voy a dar siempre lo mejor de mí. Que me apoyen, no voy a decepcionar”, afirmó Guivin en su llegada a Lima.

Para Alianza Lima, la búsqueda por un lateral derecho continuará, al menos, durante un par de días más. En declaraciones para ‘Fútbol como cancha’, Joel Raffo, presidente de Cristal, confirmó que no aceptaron la propuesta blanquiazul por Jhilmar Lora. “Tuvimos una evaluación y, con las expectativas que tenemos como club, hemos decidido no aceptar la propuesta por Jhimar Lora y hemos dado a conocer a la otra parte las expectativas mínimas que tenemos. No puedo confirmar que se quede para el Clausura. Hay consultas por él desde MLS, México y Europa”, señaló Raffo. De inmediato, se reactivó la opción del lateral argentino Gino Peruzzi (30 años), con quien ya se contactaron. Desde La Victoria esperan cerrar su incorporación lo antes posible.

Con Cristal. Lora ha sido titular en ocho ocasiones este año. Foto: difusión

Datos

Refuerzo. El boliviano Daniel Camacho fichó por la San Martín.

Ojo. ‘Canchita’ Gonzales es pretendido desde Rusia y Arabia Saudita.