[ESPN 2 EN VIVO] Vélez vs. River: ¿cómo y a qué hora ver ONLINE el partido de Copa Libertadores?

Vélez Sarsfield vs. River Plate EN VIVO se enfrentan por los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 en el estadio José Amalfitani de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina). El encuentro contará con la transmisión de ESPN 2 y Star Plus. En caso no cuentes con estos servicios, podrás seguir el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy a través de la web de La República Deportes GRATIS POR INTERNET.

Vélez Sarsfield vs. River Plate: ficha del partido

Partido Vélez Sarsfield vs. River Plate ¿Cuándo juegan? HOY, 29 de junio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio José Amalfitani (Buenos Aires) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Vélez Sarsfield vs. River Plate: horario

Argentina: 9.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Vélez Sarsfield vs. River Plate?

El duelo entre el Fortín y el Millonario se podrá ver por televisión a través de la señal de ESPN 2 y Star Plus. Conoce los canales a sintonizar y cómo acceder al servicio de streaming.

Vélez vs. River Plate vía ESPN 2

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, Star+, ESPN (Brasil)

Chile: ESPN

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Vélez Sarsfield vs. River Plate?

Para acceder a Star Plus para ver el Vélez Sarsfield vs. River Plate, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Vélez Sarsfield vs. River Plate ONLINE?

Para ver Vélez Sarsfield vs. River Plate, sintoniza las señales de ESPN Play o Star+, servicios de streaming que incluyen en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. También tienes la posibilidad de mantenerte informado a través de La República Deportes.

¿Dónde juegan Vélez Sarsfield vs. River Plate?

Vélez Sarsfield vs. River Plate se jugará en el estadio José Amalfitani de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.