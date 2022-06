[EN VIVO] Deportivo Cali vs. Melgar: ¿dónde ver el partido por la Copa Sudamericana?

Deportivo Cali vs. Melgar EN VIVO se enfrentan este miércoles 29 de junio por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022 a partir de las 7.30 p. m. (hora de Perú y Colombia) en el Estadio Deportivo Cali. El encuentro será televisado por DirecTV Sports. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión por internet de la Copa Conmebol Sudamericana en la web de La República Deportes. Deportivo Cali vs. Melgar: ficha del partido

Partido Deportivo Cali vs. Melgar Fecha Miércoles 29 de junio Hora 7.30 p. m. (hora peruana) Canal DirecTV Sports Lugar Estadio Deportivo Cali

¿A qué hora juega Deportivo Cali vs. Melgar?

El partido entre Deportivo Cali vs. Melgar se jugará a las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa la hora según tu región.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO transmisión del Deportivo Cali vs. Melgar?

Para ver EN VIVO el partido de Deportivo Cali vs. Melgar por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, debes sintonizar DirecTV Sports, señal que cuenta con los derechos televisivos del certamen.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Deportivo Cali vs. Melgar ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Deportivo Cali vs. Melgar por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Deportivo Cali vs. Melgar: últimos partidos

Deportivo Cali vs. Melgar: posibles alineaciones

Deportivo Cali : Guillermo de Amores, Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, José Caldera, Christian Mafla, Edgard Camargo, Jimmy Congo, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco y Yony González. Técnico: Rafael Dudamel.

: Guillermo de Amores, Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, José Caldera, Christian Mafla, Edgard Camargo, Jimmy Congo, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco y Yony González. Técnico: Rafael Dudamel. Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Horacio Orzán, Alexis Arias, Martín Pérez Guedes; Cristian Bordacahar, Kevin Quevedo y Luis Iberico.

Deportivo Cali vs. Melgar: cuotas del partido

El favorito pata ganar el partido es Deportivo Cali. Revisa las cuotas según tu casa de apuestas favorita.

Betsson: gana Deportivo Cali (1,55) | empate (3,70) | gana Melgar (5,85)

Inkabet: gana Deportivo Cali (1,60) | empate (3,80) | gana Melgar (6,25)

Doradobet: gana Deportivo Cali (1,62) | empate (3,80) | gana Melgar (5,66)

Meridianbet: gana Deportivo Cali (1,57) | empate (3,58) | gana Melgar (5,37)

Te Apuesto: gana Deportivo Cali (1,63) | empate (3,80) | gana Melgar (5,80)

¿Dónde juegan Deportivo Cali vs. Melgar?

El partido entre Deportivo Cali vs. Melgar se jugará en el Estadio Deportivo Cali, ubicado en la ciudad de Cali, Colombia. El recinto fue inaugurado el 21 de febrero de 2010 y tiene capacidad para 52.000 espectadores.

Programación de la Copa Sudamericana