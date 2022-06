[En Vivo] Cerro Porteño vs. Palmeiras: hora y canal de TV para ver el partido por Copa Libertadores

Cerro Porteño vs. Palmeiras EN VIVO | Paraguayos y brsileños se medirán por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 HOY, miércoles 29 de junio, desde las 5.15 p. m. (hora de Perú). El cotejo se disputará en el estadio General Pablo Rojas y la transmitirá por ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Cerro Porteño vs. Palmeiras: ficha del partido

Partido Cerro Porteño vs. Palmeiras ¿Cuándo juegan? HOY, miércoles 29 de junio ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 6.15 p. m. (Paraguay) y 7.15 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Estadio General Pablo Rojas ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Cerro Porteño vs. Palmeiras: la previa

Por la hazaña. Cerro Porteño tendrá la dura misión de eliminar al bicampeón de la Copa Libertadores. El conjunto azulgrana llega a este compromiso golpeado, tras perder en el Torneo Apertura de Paraguay ante Libertad.

El saldo del cotejo ante el Gumarelo fueron dos lesionados. El entrenador Javier Arce tendrá que buscar alternativas para Carlos Rolón y Fabián Franco. Asimismo, el defensor Juan Patiño debe cumplir su fecha de suspensión ante los brasileños.

Por su parte, el Verdao registra un impecable campaña: consiguió 18 de 18 puntos y fue el mejor primero de la fase de grupos. Ante el Ciclón buscará extender su invicto de 14 partidos sin conocer la derrota en el certamen continental.

Cerro Porteño vs. Palmeiras: últimos enfrentamientos

Cerro Porteño vs. Palmeiras: posibles alineaciones

Cerro Porteño: Fernandes, Riveros, Espínola, Duarte, Benítez, Aquino, Carrascal, Piris, Conge, Romero y Moreno.

Fernandes, Riveros, Espínola, Duarte, Benítez, Aquino, Carrascal, Piris, Conge, Romero y Moreno. Palmeiras: Weverton, Mayke, Gómez, Luan, Jorge, Menino, Rafael, Breno, Wesley, Scarpa y Navarro.

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Palmeiras?

Cerro Porteño vs. Palmeiras se verán las caras por la Copa Libertadores en las instalaciones del General Pablo Rojas desde las 5.15 p. m. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

¿Qué canal transmite Cerro Porteño vs. Palmeiras?

El encuentro entre Cerro Porteño vs. Palmeiras será transmitido por la señal de ESPN para todo el territorio sudamericano. Además, puedes ver este cotejo a través de la plataforma de streaming de Star Plus.

Perú: ESPN y Star+

Paraguay: ESPN y Star+

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Argentina: ESPN y Star+

Bolivia: ESPN y Star+

Chile: ESPN y Star+

Colombia: ESPN y Star+

Ecuador: ESPN y Star+

Uruguay: ESPN y Star+

Venezuela: ESPN y Star+

España: DAZN

¿Cómo ver Cerro Porteño vs. Palmeiras ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Cerro Porteño vs. Palmeiras por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Cerro Porteño vs. Palmeiras?

El encuentro entre Cerro Porteño vs. Palmeiras se jugará en el estadio General Pablo Rojas. Este complejo deportivo se ubica en la ciudad de Asunción y fue inaugurado el 19 de agosto del 2017. Asimismo, tiene capacidad para albergar a más de 46.000 espectadores.