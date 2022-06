WWE Money in the Bank 2022: fecha, hora y canal del evento de lucha libre

WWE Money in the Bank 2022 está a la vuelta de la esquina. El gran evento del maletín se llevará a cabo este sábado 2 de julio desde el MGM Grand Garden Stadium de Las Vegas. La hora pactada para el inicio es a las 7.00 p. m. (hora peruana) y podrás seguir todas las incidencias y resultados a través de La República Deportes.

Hasta el momento, hay seis luchas confirmadas, en todas ellas hay en juego títulos o los ansiados maletines que pueden volver campeón a quien lo obtenga. En esta nota conoce la cartelera y los participantes en estos enfrentamientos.

Seth Rollins vs. Drew McIntyre vs. Sheamus vs. Osmos vs. Sami Zayn vs. Riddle vs. rival por confirmar | Ladder match por el Money in the Bank (masculino)

Lacey Evans vs. Liv Morgan vs. Alexa Bliss vs. Raquel Rodríguez vs. Asuka vs. Shotzi vs. Becky Lynch | Lader match por el Money in the Bank (femenino)

Bianca Belair (C) vs. Carmella | Campeonato Femenino de RAW

Ronda Rousey (C) vs. Natalya | Campeonato Femenino de SmackDown

The Usos (C) vs. Street Profits | Campeonato Unificado de Parejas de WWE