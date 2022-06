Paolo Guerrero: ¿por qué razones no será jugador de Alianza Lima?

A pesar de que Alianza Lima había presentado una propuesta concreta a Paolo Guerrero para ponerse la camiseta del club de sus amores, todo quedó finalmente en intenciones. Naturalmente, no es ni de cerca la primera vez que se habló de un acercamiento entre los blanquiazules y el ‘Depredador’, pero el contexto hacía pensar que esta vez la operación sí sería viable.

Paolo Guerrero está sin club desde el 26 de octubre de 2021 tras desvincularse del Internacional de Porto Alegre. Ante la extensa falta de continuidad, era factible que el delantero de la selección peruana estuviese dispuesto a recuperar de a pocos su nivel en la Liga 1 antes de intentar dar otro salto a un mejor torneo. Sin embargo, según información de Líbero, su incorporación ha quedado totalmente descartada.

Paolo Guerrero no juega un partido oficial desde octubre del 2021. Foto: Luis Jiménez/GLR

¿Qué pasó entre Alianza Lima y Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero recibió una propuesta formal de Alianza Lima hace algunas semanas para estrenarse a nivel profesional en el Torneo Clausura de la Liga 1 2022. No obstante, el entorno del ‘Depredador’ y el club blanquiazul no llegaron jamás a un acuerdo. La razón principal sería que el atacante siempre tuvo la intención de continuar su carrera en el extranjero.

En ese sentido, es comprensible que Paolo Guerrero no haya mostrado mayor interés en seguir las negociaciones. Hay rumores, en relación al no acuerdo entre ambas partes, respecto a la trascendencia del estado real de la recuperación de la rodilla derecha de Guerrero y una comprobación de la misma por parte de Alianza Lima para que el posible fichaje no haya llegado a instancias más avanzadas.

El Inter de Porto Alegre fue el último club de Paolo Guerrero. Foto: Internacional de Porto Alegre

¿Qué jugadores podrían llegar a Alianza Lima para el Torneo Clausura?

Ante la negativa de Paolo Guerrero para jugar por Alianza Lima, el nombre que ganó mayor peso es el del otro Paolo de la selección peruana, el ‘Caballito’ Hurtado. Según Líbero, en Matute han asegurado que hay conversaciones avanzadas con el exjugador de Unión Española, y que incluso ya ha pasado los exámenes médicos.

Otras posibilidades de refuerzo para Alianza Lima que han sonado recientemente son para cubrir la posición de lateral derecho. Entre estos, está Jhilmar Lora de Sporting Cristal; y Luis Garro junto a Rodrigo Cuba, ambos con pasado en La Victoria.