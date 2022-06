¿Cuándo juegan Melgar vs. Deportivo Cali? Se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, este miércoles 29 de junio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Deportivo Cali. La transmisión de este partidazo estará a cargo de DirecTV Sports y podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

El Dominó dio la gran sorpresa al quedar en el primer lugar de su grupo y eliminar al gran favorito de todos, Racing de Avellaneda. No obstante, no la tendrán nada fácil, pues enfrentarán a un grande de Colombia como Deportivo Cali, que tiene entre sus filas a la figura de Teófilo Gutiérrez.

Melgar vs. Deportivo Cali: ficha del partido

Partido Melgar vs. Deportivo Cali ¿Cuándo juegan? Miércoles 29 de junio ¿Dónde? Estadio Deportivo Cali ¿A qué hora? 7.30 p. m. ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿Cómo llega FBC Melgar?

El Melgar, entre tanto, verá en estos juegos contra el Cali por última vez en su banquillo a Néstor Lorenzo, quien fue contratado como seleccionador de Colombia y se despedirá del club de Arequipa tras la participación en los octavos de la Sudamericana.

El Dominó viene motivado porque siguió su racha victoriosa y se convirtió en el virtual campeón del torneo Apertura de la Liga 1 del fútbol peruano una jornada antes de que termine la competencia, al sumar un triunfo ante Atlético Grau el fin de semana.

Un gol del argentino Bernardo Cuesta selló el viernes la exitosa campaña de Melgar en el campeonato peruano, en la jornada decimooctava, de forma similar a su andar en la Copa Sudamericana, donde fue el único equipo de Perú que accedió a los octavos de final.

Para este partido, además de Cuesta, que pasó sin pena ni gloria por el Junior de Barranquilla, se espera que sean titulares el portero Carlos Cáceda, el extremo Kevin Quevedo y los argentinos Leonel Galeano y Martín Pérez Guedes.

Con información de EFE.

¿A qué hora juegan FBC Melgar vs. Deportivo Cali?

El partido entre FBC Melgar vs. Deportivo Cali se llevará a cabo desde las 7.30 p. m. (hora peruana) este miércoles 29 de junio.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Cómo llega Deportivo Cali?

El Deportivo Cali, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, buscará el miércoles, ante un motivado Melgar peruano, arrancar con el pie derecho su periplo en la Copa Sudamericana, a la que cayó tras ser tercero en su grupo de la Copa Libertadores.

Los azucareros, que llevan sin jugar un mes y tres días luego de caer en Libertadores y de no clasificar a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana, llegan a este encuentro con la mirada puesta en pasar a los cuartos de final del torneo continental.

Para ello, el exseleccionador de Venezuela podrá contar con los dos refuerzos fichados por el equipo para este semestre: el central Germán Mera y el creativo Kevin Salazar, que vienen a sumar a un club que, tras ganar el Torneo Clausura de 2021, vivió un semestre para el olvido.

“Se retomó rápidamente el trabajo (tras la eliminación en ambos torneos), sabiendo el compromiso que hay de Sudamericana, de reivindicar a nuestra institución en este segundo semestre. Estamos con ese enfoque absoluto de cambiar la situación deportiva”, expresó el DT.

Así pues, se espera que contra los peruanos aparezcan figuras como el portero Guillermo de Amores, que lucha por un cupo en la selección uruguaya de cara al Mundial de Catar 2022; el central argentino Guillermo Burdisso; el volante Kevin Velasco, y el experimentado Teófilo Gutiérrez.

Con información de EFE.

¿En qué canal ver FBC Melgar vs. Deportivo Cali?

La transmisión del FBC Melgar vs. Deportivo Cali estará a cargo del canal DirecTV Sports para toda Sudamérica.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver FBC Melgar vs. Deportivo Cali ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido FBC Melgar vs. Deportivo Cali por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

FBC Melgar vs. Deportivo Cali: posibles alineaciones

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Leonel Galeano, Alec Deneumostier, Paolo Reyna; Alexis Arias, Horacio Orzán, Kevin Quevedo, Martín Pérez Guedes, Luis Iberico y Jean Pierre Archimbaud.

Deportivo Cali: Guillermo de Amores; Aldair Gutiérrez, José Caldera, Guillermo Burdisso, Christian Mafla; Edgard Camargo, Yimmi Congo, Jhon Vásquez, Kevin Velasco; Teófilo Gutiérrez y Angelo Rodríguez.