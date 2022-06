¿A qué hora juega Emelec vs. Atlético Mineiro por los octavos de final de Copa Libertadores?

Emelec vs. Atlético Mineiro EN VIVO se miden este martes 28 de junio por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 desde las 5.15 p. m. (hora de Ecuador y Perú) y 7.15 p. m. (hora de Brasil) en el Estadio George Capwell. El encuentro será televisado por ESPN 2 y Star Plus.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes seguir la transmisión del cotejo por internet en la web de La República Deportes.

Emelec vs. Atlético Mineiro: ficha del partido

Emelec vs. Atlético Mineiro Octavos de final-Copa Libertadores 2022 ¿Cuándo juegan? Martes 28 de junio ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora de Ecuador y Perú) y 7.15 p. m. (hora de Brasil) ¿Dónde? Estadio George Capwell ¿Canal? ESPN 2 y Star Plus.

Emelec recibirá a Atlético Mineiro en el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. El cuadro ecuatoriano no juega desde hace un mes por competencias oficiales.

Tras quedar en sexto lugar en la primera ronda de la Liga Pro, ahora el cuadro Azul irá en busca de un resultado positivo ante los brasileños. El equipo de Mano Menezes viene de ganar por 3-2 ante Fortaleza.

Con 24 puntos en el Brasileirao, el vigente campeón del fútbol de Brasil, quiere iniciar con el pie derecho su ronda eliminatoria en la Copa Libertadores para asegurar su clasificación en casa para la vuelta.

¿A qué hora juega Emelec vs. Atlético Mineiro?

Perú, Ecuador, Colombia: 5.15 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 7.30 p. m.

¿Cómo VER EN VIVO Emelec vs. Atlético Mineiro vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Emelec vs. Atlético Mineiro ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Emelec vs. Atlético Mineiro por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.