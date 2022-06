Libertad vs. Paranaense EN VIVO: ¿cómo ver el partido por la Copa Libertadores 2022?

Libertad vs. Paranaense juegan EN VIVO este martes 28 de junio a las 7.30 p.m. (hora peruana) por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. Este cotejo se disputará en el estadio Arena da baixada y será transmitido por la señal de ESPN 4 y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Libertad vs. Paranaense: ficha del partido

Partido Libertad vs. Paranaense ¿Cuándo juegan? Martes 28 de junio ¿A qué hora juegan? 7.30 p.m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN 4 y Star Plus ¿Dónde juegan? Arena da baixada

Libertad vs. Paranaense: posibles alineaciones

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Diego Viera, Daniel Bocanegra, Iván Piris; Rodrigo Bogarín, Marcelo Díaz, Hernesto Caballero, Bautista Merlini; Roque Santa Cruz, Lorenzo Melgarejo.

Athletico Paranaense: Bento; Abner Vinícius, Nicolás Hernández, Matheus Felipe, Luis Orejuela; Erick, Hugo Moura, Pedrinho, Vitor Bueno, Romulo, Vitor Roque.

¿A qué hora juegan Libertad vs. Paranaense?

Paraguay: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el Libertad vs. Paranaense?

El duelo entre Libertad vs. Paranaense será transmitido por la señal de ESPN 4 para todo el territorio sudamericano. Además, puedes ver el partido a través de la plataforma de streaming de Movistar Play.

¿Qué canal es ESPN 4?

Movistar TV

Canal 509 SD

Canal 743 HD.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Libertad vs. Paranaense?

Para acceder a Star Plus y ver Libertad vs. Paranaense, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Libertad vs. Paranaense?

El partido entre Libertad vs. Paranaense se disputará en el estadio Arena da baixada, ubicado en la ciudad de Curitiba, Brasil.