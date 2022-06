Se vienen horas decisivas en Videna sobre la selección peruana de fútbol. Luego de quedar eliminados del Mundial Qatar 2022 a manos de Australia, la gran incógnita ahora gira en torno a la posible continuidad de Ricardo Gareca o no al mando de la Blanquirroja.

Desde aquella fatídica derrota, salieron diversas versiones sobre la renovación del ‘Tigre’ e incluso brindó una conferencia de prensa el aún director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, quien se refirió a las sensaciones que tiene con respecto a Ricardo Gareca.

Asimismo, se vertieron algunas versiones como, por ejemplo, que la Comisión de Economía de la FPF le habría pedido a Agustín Lozano que no le renueve al estratega argentino porque no hay “dinero suficiente” en las oficinas de Videna .

Pero, todas estas especulaciones estarían por llegar a su final, pues ya se conoce cuándo Ricardo Gareca romperá su silencio y hablará sobre si continuará al mando de la selección peruana o no.

¿Cuándo hablará Ricardo Gareca?

De acuerdo a Equipo F, el entrenador Ricardo Gareca pidió reunirse con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, en las próximas horas. “En el día de mañana (hoy), máximo el martes, sabremos su respuesta”, señaló el periodista Gustavo Peralta en el programa mencionado.

Además, aseguró que es totalmente falso que una Comisión de Economía de la FPF “haya sugerido que se le pague menos” a Ricardo Gareca, como se especuló hace algunas semanas.

“Es una decisión que se tomará acorde a lo que la FPF puede pagar”, informó Peralta con relación a que todavía no se han cerrado sponsors, algunos acuerdos comerciales y que no habrá un ingreso importante por no haber clasificado a Qatar 2022.