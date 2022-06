¿Qué fue de la vida de Ángela Leyva, la estrella del voleibol que renunció a jugar para la selección peruana?

Ángela Leyva es considerada una voleibolista de gran técnica, ya que gracias a su imponente salto y fuerza para los mates resaltó en este deporte desde que era niña. Cuando apenas tenía 17 años, fue nombrada la mejor atacante en el Mundial de Menores de Tailandia 2013, certamen en el que Perú se ubicó en el cuarto puesto. Dos años después, se convirtió en la capitana más joven de la historia del equipo nacional de vóley femenino.

Ella empezó jugando básquet, pero fue por la mirada de su entrenador de ese momento que a los 11 años la invitaron a entrenar en el equipo de vóley. Desde ese día hasta la actualidad, no ha dejado de practicar y seguir mejorando. No cabe duda que con esfuerzo y humildad todo es posible.

¿Qué fue de la vida de Ángela Leyva?

En el 2013, Ángela Leyva fue ganadora de la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos y también llegó a competir en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Era habitual convocada por la selección peruana de vóley, hasta que un día decidió renunciar al combinado blanquirrojo y no volvió a ser llamada.

Ángela Leyva juega vóley desde los 11 años. Foto: Instagram @angelaleyva12

Actualmente juega para el Çukurova Belediyespor de Turquía, aunque antes demostró su talento en diferentes equipos extranjeros, tales como: Osasco (Brasil), PTT Spor Kulübü (Turquía), VC Yenisey Krasnoyarsk (Rusia) y Béziers Volley (Francia).

¿Por qué Ángela Leyva renunció a la selección peruana de vóley?

En setiembre del 2021, Ángela Leyva le pidió a Francisco Hervás, entonces entrenador de la selección peruana de vóley, que no la convocara para el Campeonato Sudamericano de Colombia. Adujo “problemas personales”.

“Yo pedí una reunión con Ángela Leyva. Me manifestó que tenía una situación personal bastante complicada y pensó que, en esas circunstancias, lo mejor era dar un paso al costado”, manifestó Hervás en una entrevista para Movistar Deportes.

Ángela Leyva elegida la Jugadora Más Valiosa del Sudamericano Sub 22. Foto: Andina

El director técnico contó, además, que intentó convencer a la voleybolista de no abandonar el equipo, pero su respuesta fue negativa. “Yo le manifesté nuestro sentir a Ángela. Nuestro deseo era que ella siga participando con el equipo, pero entendí que somos adultos y cada uno toma sus propias decisiones”, señaló.

Presidente de la FPV: “Leyva tiene que hacer mucho si quiere volver a la selección”

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Voley (FVP), se refirió a la situación de Ángela Leyva y manifestó que si ella quiere volver a la selección, debe demostrar que está comprometida.

“ Si ella realmente quiere jugar por Perú, tiene que demostrar que está comprometida. Tiene que demostrar que verdaderamente quiere volver a jugar por Perú. La selección no es el lugar de entrenamiento para luego irse a jugar al extranjero y dejen de lado al equipo”, indicó.

Vegas criticó la forma en la que la voleibolista dejó el equipo bicolor. “Ella tiene que tener una conversación con la federación, me sorprendió mucho cuando dejó la selección y no habló con la federación. Es un pendiente que tiene porque no es la mejor actitud y es una persona que puede ayudar a sumar. Yo estoy dispuesto a recibir a todo el mundo, no voy a cerrar puertas, tengo que escucharla y si ella está comprometida con hablar con el cuerpo técnico y jugadoras. Al retirarse de la selección no habló con las jugadoras y también merecen una explicación”, finalizó.

La vez que Perú se coronó campeón del Sudamericano de Voleibol de Menores en 2012

En 2012, el Perú se encontraba de fiesta por el triunfo de nuestra selección de vóley de menores, ya que se había impuesto ante Brasil con 3-2 después de 32 años. De esta manera consiguió el Oro Sudamericano en esta categoría. El equipo liderado por Ángela Leyva, antes de ganarle a la selección ‘Canarinha’, ya había conseguido su pase al Mundial de Tailandia 2013 tras derrotar a Argentina. Por esa época, las ‘matadorcitas’ eran la ilusión del país, pues había logrado victorias históricas y reivindicaron el vóley peruano.

¿Dónde está Ángela Leyva este 2022?

Luego de su retiro de la selección peruana de voley, la estrella de lo que un día fue el equipo de ensueño que dirigió Natalia Málaga, Leyva se enrumbó a Turquía. La ‘mataodrcita’ firmó para el Çukurova Belediyespor de la liga turca.

¿Por qué Ángela Leyva dejó de jugar para Perú?. Foto: composición LR / difusión / iatiseguros

A sus 25 años la voleibolista continuará fuera de Perú y su nuevo equipó es el quinto en su carrera y por segunda vez en tierras de los famosos globos de Capadocia.