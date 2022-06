Ronald Koeman sobre Lewandowski: “Tengo mis dudas de pagar 60 millones por alguien de 34 años”

La afición culé está a la expectativa de lo que ocurra con Robert Lewandowski en este mercado de pases europeo. El polaco ha dado indicios de que quiere jugar en el FC Barcelona y es lo que el cuadro catalán también espera. Sin embargo, el exentrenador blaugrana Ronald Koeman no considera que sea buena opción traer al delantero por tan alto precio.

“Tengo mis dudas de pagar 50, 60 millones (de euros) por el jugador, además del salario, por alguien de 34 años. Tengo dudas”, expresó en entrevista con el medio Esports 3.

Ronald Koeman dirigió la selección de los Países Bajos desde el 2018 al 2020. Foto: AFP

Sin embargo, los números de Lewandowski en la última temporada, al considerar Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League, han sido resaltantes, ya que realizó 47 goles y seis asistencias en 44 partidos disputados.

Asimismo, habló sobre el juego del Barcelona. “Soy partidario, como entrenador, de intentar dominar el juego, pero un sistema con tres centrales y cinco defensas no es defensivo”, inició.

“El Barza vive del pasado, del tiki-taka, del 1-4-3-3, y no se puede vivir del pasado. El fútbol es más rápido y más técnico, ha cambiado. Si tienes a Xavi, Iniesta, Messi. La salida de Messi fue un palo”, sentenció el extécnico del cuadro culé.

Koeman tras marcharse del FC Barcelona

“Dejarlo fue un poco una liberación. Fue un tiempo complicado del club, sin presidente, con las dudas de Laporta con el entrenador. Quieres ser entrenador y sabes que, si no ganas, tienes problemas. Hice un esfuerzo, dejé la selección. Y si se repitiera, lo haría otra vez. No me arrepiento”, indicó el neerlandés.