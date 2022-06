Piqué estalla contra un periodista y le rompe su teléfono en el aeropuerto de Barcelona

Gerard Piqué sigue en el ojo de la tormenta. Tras terminar con Shakira luego de los distintos rumores de infidelidad, el jugador del FC Barcelona se mostró violento ante un periodista en el aeropuerto de la ciudad española.

El defensa de 35 años caminaba junto a sus hijos por el establecimiento cuando fue interceptado por un comunicador, quien le hacía preguntas personales sobre su familia. El jugador español intentó escapar de la situación, pero ante tanta insistencia, Piqué explotó y le rompió el teléfono del reportero.

Piqué y su reacción ante un 'paparazzi'. Foto: captura Univisión.

Ante ello, el periodista involucrado, Jordi Martin, se pronunció sobre la situación con el exjugador del Manchester United y señaló que también recibió insultos por parte del deportista.

“Les cuento que Gerard Piqué me lanzó el teléfono al suelo, y me dijo varios insultos que prefiero no reproducir porque fueron bastante desagradables. Insultos que no pudimos captar porque el teléfono al caer al suelo se hizo daño”, aseguró en su programa.

Asimismo, el reportero comentó que entiende la situación que está viviendo el jugador, pero no cómo él pierde los papeles ante algunas preguntas.