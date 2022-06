[ESPN, En Vivo] Colo Colo vs. Internacional: ¿a qué hora ver el partido por Copa Sudamericana?

Mira AQUÍ Colo Colo vs. Internacional EN VIVO Y EN DIRECTO este martes 28 de junio desde las 7.30 p. m. (hora de Perú) por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamricana 2022. El compromiso del peruano Gabriel Costa tendrá como escenario el Estadio Monumental de Chile y la transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Colo Colo vs. Internacional: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Internacional ¿Cuándo juegan? Martes 28 de junio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Chile) y 9.30 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Estadio Monumental de Chile ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Colo Colo vs. Internacional: la previa

Duro desafío. Luego de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores a manos de River Plate y Fortaleza, Colo Colo logró alcanzar uno de los cupos para la Copa Sudamericana al quedar en la tercera casilla de su zona.

De esta manera, la escuadra del peruano Gabriel Costa se verá las caras ante el Inter de Porto Alegre en los octavos de final de la Copa Libertadores. El Cacique recibirá al Colorado en el Monumental de Santiago.

Por su parte, el conjunto brasileño accedió a esta instancia después de ganar en el grupo E de la Sudamericana. El elenco comandado por Mano Menezes buscará levantar este trofeo por segunda vez en su historia.

Colo Colo vs. Internacional: posibles alineaciones

Colo Colo: Brayan Cortés, Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia, Gabriel Suazo, César Fuentes, Esteban Pavez, Leonardo Gil, Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa. DT: Gustavo Quinteros.

Internacional: Daniel, Heitor, Vitao, Gabriel Mercado, Moisés, Edenilson, Gabriel, Carlos de Pena, Alan Patrick, Taison y Wanderson. DT: Mano Menezes.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Internacional?

Colo Colo vs. Internacional se verán las caras por la Copa Sudamericana en las instalaciones del Monumental de Núñez desde las 7.30 p. m. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 9.30 p. m.

¿Qué canales transmiten el Colo Colo vs. Internacional?

Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Dónde VER EN VIVO Colo Colo vs. Internacional vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Colo Colo vs. Internacional ONLINE GRATIS?

Para ver Colo Colo vs. Internacional por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Colo Colo vs. Internacional?

Para acceder a Star Plus y ver Colo Colo vs. Internacional, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Colo Colo vs. Internacional?

El encuentro entre Colo Colo vs. Internacional se jugará en el Estadio Monumental de Chile. Este complejo deportivo se ubica en la ciudad de Santiago, fue inaugurado en 1975 y tiene capacidad para albergar hasta 47.347 espectadores.