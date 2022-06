[En Vivo] Corinthians vs. Boca Juniors: hora y canal de TV del duelo por Copa Libertadores

VER AQUÍ Corinthians vs. Boca Juniors EN VIVO Y EN DIRECTO este martes 28 de junio desde las 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Brasil y Argentina) por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. El compromiso, en el que estarán presentes los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, se jugará en el Neo Química Arena y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Corinthians vs. Boca Juniors: ficha del partido

Partido Corinthians vs. Boca Juniors ¿Cuándo juegan? Martes 28 de junio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú) y 9.30 p. m. (Brasil y Argentina) ¿Dónde? Neo Química Arena ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Corinthians vs. Boca Juniors: la previa

Sabor a revancha. Boca Juniors y Corinthians volverán a verse las caras en la presente edición de la Copa Libertadores, pero esta vez en los octavos de final. Ambas escuadras coincidieron en el grupo E y el conjunto xeneize no pudo vencer a los brasileños: perdieron 2-0 en Sao Paulo e igualaron 1-1 en la Bombonera.

Si bien los dirigidos por Sebastián Battaglia se consagraron en la Copa de la Liga Profesional, en la Superliga, el panorama se les presentó adverso y en su último compromiso cayeron ante Unión Santa Fe. Lo que más preocupación le genera al técnico son los lesionados: Figal quedó descartado, mientras que Carlos Zambrano presenta algunas molestias.

Por su parte, Corinthians atraviesa un gran momento en el Brasileirao. El Timao marcha en la segunda casilla con 26 unidades y es el único escolta de Palmeiras.

Corinthians vs. Boca Juniors: posible alineaciones

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Raul Gustavo, Fábio Santos; Paulinho, Maycon, Renato Augusto; Mantuan, Jô y Willian.

Boca Juniors: Javier García; Luis Advíncula, Aranda, Alvariño, Fabra; Medina, Fernández, Romero; Salvio, Benedetto y Zeballos.

Corinthians vs. Boca Juniors: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Corinthians vs. Boca Juniors?

Corinthians vs. Boca Juniors se verán las caras por la Copa Libertadores en las instalaciones del Neo Química Arena desde las 7.30 p. m. Consulta el horario según tu zona geográfica:

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el Corinthians vs. Boca Juniors?

La transmisión del partido Corinthians vs. Boca Juniors por televisión estará a cargo de ESPN, canal que cuenta con los derechos de la Copa Libertadores.

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Chile: Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: Star+, ESPN

Paraguay: Star+

Perú: Star+

España: DAZN

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+, ESPN

¿Dónde VER EN VIVO Corinthians vs. Boca Juniors vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Corinthians vs. Boca Juniors ONLINE GRATIS?

Para ver Corinthians vs. Boca Juniors por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Corinthians vs. Boca Juniors?

Para acceder a Star Plus y ver Corinthians vs. Boca Juniors, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Corinthians vs. Boca Juniors?

El encuentro entre Corinthians vs. Boca Juniors se jugará en el Neo Química Arena. Este complejo deportivo se ubica en la ciudad de Sao Paulo, fue inaugurado el 10 de mayo de 2014 y tiene capacidad para albergar hasta 42.205 espectadores.