Jefferson Farfán realizó una dura confesión: “Hasta para subir las escaleras es medio complicado”

Jefferson Farfán se encuentra en plena recuperación para volver a los campos de juego. El último partido que jugó el atacante blanquiazul fue el día que alzó el título de la Liga 1 Betsson 2022 tras imponerse por 1-0 (global) sobre Sporting Cristal. Este lunes 27 de junio, dio a conocer cuál es su situación en la actualidad.

El futbolista de 37 años estuvo en 14 encuentros la temporada pasada y anotó en cuatro oportunidades. Farfán brindó una conferencia de prensa para una reconocida marca deportiva y sorprendió con sus declaraciones.

El ‘10′ de la selección peruana mencionó que a veces ya no quiere continuar por lo grave de su situación, pero saca fuerzas de su entorno. “Tengo una lesión grave de cartílago, que es bastante complicada, y a mí lo que más me incomoda es no poder estar en el campo de juego, es lo que yo amo, con lo que he sacado a mi familia adelante. Me hierve la sangre a veces, reniego, me frustro, pero tengo un entorno importante que me da mucha fuerza, si no hace rato ya estaría en la playa tirado y dejando de lado el fútbol”.

La ‘Foquita’ confesó que aún siente molestias en la rodilla y se le complica hasta en su vida diaria. “Todavía no ha llegado ese momento. Hasta para subir las escaleras es medio complicado, pero estoy fortaleciendo, tratando de recuperarme al mil por ciento para no tener ningún inconveniente cuando vuelva”, agregó.

Finalmente, el delantero íntimo indicó: “Quiero recuperarme al 100 por ciento, lo más importante para mí es la salud, salir campeón con Alianza y ver qué pasa a partir del próximo año”, puntualizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Los dirigidos por Carlos Bustos se medirán ante ADT de Tarma en el estadio Unión Tarma por la última fecha del Torneo Apertura. El encuentro se disputará este domingo 3 de julio a las 3.00 p. m. y será transmitido a través de GolPerú. Los blanquiazules marchan en la cuarta posición con 32 puntos.