Gareca le pidió a Lozano una reunión para hacerle saber su decisión sobre la selección

Se vienen horas decisivas para saber el futuro de Ricardo Gareca y la selección peruana. De acuerdo a ESPN Perú, el estratega argentino se comunicó con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, para solicitar una reunión con caracter de urgencia para hablar sobre si seguirá al mando de la Blanquirroja o no.

“ Ricardo Gareca, antes de llegar a Perú en al madrugada de ayer (hoy), ya se comunicó con Agustín Lozano para solicitarle una reunión en las próximas horas, donde contará cuál es su decisión sobre la continuidad o no al mando de la selección peruana ”, señaló el periodista Gustavo Peralta en ESPN Perú.

Asimismo, en el programa mencionaron que es totalmente falso que una Comisión de Economía de la FPF “haya sugerido que se le pague menos” a Ricardo Gareca. “Es una decisión que se tomará acorde a lo que la FPF puede pagar”, informó Peralta en relación a que todavía no se han cerrado sponsors, algunos acuerdos comerciales y que no habrá un ingreso importante por no haber clasificado a Qatar 2022.

“Lo que la Federación sí va a plantear es una situación inteligente para que Ricardo Gareca no se vea afectado. Hay muchos escenarios como premios por objetivos, reducción de personal demás que están en la selección peruana, entre otros”, añadieron. En conclusión, desde Videna trabajarán en todo lo posible para darle la tranquilidad al ‘Tigre’ y que renueve con la Blanquirroja.

