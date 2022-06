La selección peruana es el foco de muchas críticas tras darse a conocer la lista de personas que acompañaron a los jugadores de la Bicolor a Qatar para disputar el repechaje ante Australia, el cual perdió en la tanda de penales por la destacada actuación del portero Andrew Redmayne. Tras esto, Miguel Trauco, titular indiscutible en el puesto de lateral izquierdo, comenzó a ser tendencia en Twitter, ¿por qué? Conoce la respuesta en las siguientes líneas.

Sucede que uno de los viajeros es Christian García Chávez, que es conocido por los usuarios como el “barbero de Trauco”. Esto generó mucha polémica entre los hinchas porque esperaban que la Blanquirroja se mentalice en el partido ante los socceroos.

Asimismo, criticaron a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por permitir que acuda esa cantidad exorbitante de personas junto a la selección peruana.

