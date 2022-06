Luis Suárez se convertirá en futbolista de River Plate, según prensa argentina

Hace algunos días, la prensa argentina viene especulando sobre la posible llegada de Luis Suárez a River Plate. A pesar de que muchos aficionados veían poco probable su fichaje, parece ser que el delantero uruguayo ya habría llegado a un acuerdo con el Millonario para la próxima temporada.

Diversos medios y periodistas de dicho país han dado esta información a través de las redes sociales. Uno de ellos fue Christian Martin, reportero de ESPN.

“Bienvenido a River, ‘Pistolero’. Hay balas para todos. Luis Suarez es nuevo jugador del glorioso River Plate” , afirmó el comunicador en su cuenta oficial de Twitter.

Anteriormente, DirecTV Sports señaló que el ‘Pistolero’ tenía negociaciones avanzadas con el equipo que es dirigido por Marcelo Gallardo.

De confirmarse esta noticia, ‘Lucho’ se convertirá en la contratación más importante del fútbol rioplatense en los últimos años.

¿Qué dijo Marcelo Gallardo sobre el posible fichaje de Luis Suárez?

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, habló sobre la posible llegada de Luis Suárez y reveló que el atacante tiene el interés de vestir la camiseta del Millonario.

“Si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando. Es un futbolista de élite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar”, declaró el ‘Muñeco’.