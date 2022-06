Mosquera tajante sobre caso Jhilmar Lora: Hablan sin fundamentos, un día dirán que voy al Milan

Roberto Mosquera habló después del triunfo de Sporting Cristal sobre Alianza Atlético por la fecha 18 del Apertura de la Liga 1 2022. El entrenador dejó en evidencia su felicidad por la nueva victoria de su equipo, pero su rostro cambió cuando se le consultó por Jhilmar Lora.

En los últimos días, se conoció que el marcador tendría la intención de dejar el Rímac. Uno de sus posibles destinos sería Alianza Lima, equipo que viene buscando refuerzos en la posición donde juega el futbolista. El estratega celeste respondió ante la prensa lo que piensa sobre esta situación.

“La red aguanta todo. Un día van a decir Mosquera al Milan, y nadie va a creer excepto yo. Creo que nos tenemos que poner más serios en el tema de redes y no hablar sin una base. ¿Alguien sabe cuántos años le quedan a Lora con Cristal? Tiene un año más de contrato”, expresó de manera efusiva el DT.

Del mismo modo, el entrenador de Sporting Cristal aseguró que en el club no piensan en desprenderse del jugador, y que los rumores de la salida de Lora continuarán porque “se ha vuelto viral en las redes decir algo sin fundamento”.

Actualmente, el lateral que estaría siendo pretendido por Alianza Lima vale medio millón de dólares, precio que tendrían que pagar los blanquiazules en caso quieran ficharlo.

Representante de Jhilmar Lora desmintió que jugador vaya a salir de Sporting Cristal

Diversos periodistas deportivos vienen informando que Jhilmar Lora abandonará Sporting Cristal ante la falta de continuidad. Uno de ellos fue Christian Barturén, quien detalló que el representante del jugador y los directivos rimenses se reunieron para resolver el contrato del jugador, pero que no se llegó a un acuerdo.

Esto tuvo eco en el mánager del deportista, quien salió a aclarar el tema. “Señor Barturén, su información es totalmente falsa. No me he reunido con nadie. En estos momentos, me encuentro en mi casa. Saludos”, apuntó.