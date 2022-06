Repinoe: “La crueldad es el punto clave, porque esto no es estar a favor de la vida”

Megan Rapinoe causó sensación en el 2019 por su desempeño en el Mundial Femenino de Francia 2019, en el cual la selección de Estados Unidos se consagró campeona y ella fue elegida la mejor jugadora del torneo y también de la temporada. Sin embargo, su papel fue más allá del césped y usó su protagonismo para alzar la voz por los derechos de las mujeres.

El país norteamericano fue noticia este viernes 24 de junio debido a que el Tribunal Supremo eliminó la protección federal del derecho al aborto; por lo que cada estado es libre de elegir si lo restringen o no. Varias figuras del deporte estadounidense se mostraron indignados con esta decisión, una de ellas fue la Balón de Oro en 2019.

Megan Repinoe está casada con la basquetbolista profesional Sue Bird. Foto: AFP

Rapinoe, quien es una de las líderes estadounidense con respecto a los derechos de las personas LGTBIQ+, ofreció una conferencia de prensa previo al partido amistoso con Colombia en la que se pronunció sobre el fallo del aborto. La delantera de 36 años indicó que esto significa un retroceso para las mujeres de todo el mundo.

“Sabemos que la prohibición del aborto no evita los abortos, sino que evita que haya abortos seguros... No puedo describir la tristeza y la crueldad de esto, creo que la crueldad es el punto clave, porque esto no es estar a favor de la vida ”, manifestó la pareja de Sue Bird, ícono del básquet femenino en Estados Unidos.

“Sabemos que esto afectará de forma desproporcionada a mujeres pobres, mujeres afroamericanas, inmigrantes, mujeres con relaciones violentas, mujeres que han sido violadas, mujeres y chicas que han sido violadas por miembros de sus propias familias, o que a lo mejor simplemente no han tomado las mejores decisiones”, recalcó Megan Rapinoe.