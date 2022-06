[GolPerú, En Vivo] Alianza Lima vs. Ayaucho FC: ¿cómo seguir el partido por la Liga 1?

Mira AQUÍ EN VIVO Y EN DIRECTO Alianza Lima vs. Ayaucho FC este domingo 26 de junio desde las 6.00 p. m. por la penúltima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. El compromiso se disputará en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ y la transmisión estará a cargo de GolPerú. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Alianza Lima vs. Ayaucho FC: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Ayaucho FC ¿Cuándo juegan? Domingo 26 de junio ¿A qué hora? 6.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Alejandro Villanueva ¿En qué canal? Gol Perú

Alianza Lima vs. Ayaucho FC: ¿cómo llegan?

Muchas cosas por replantear. Alianza Lima no logra retomar el rumbo y quedó fuera de la pelea por el Torneo Apertura. El conjunto comandado por Carlos Bustos buscará cerrar de la mejor manera su partcipación en el certameny, para ello, tendrá que imponerse ante Ayacucho en Matute.

Los blanquiazules vienen de caer por 1-0 ante BInacional en Juliaca y cayeron hasta el cuarto puesto con 29 unidades.

Por su parte, los Zorros necesitan sumar de a tres para alejarse de la zona baja. El elenco dirigido por Marcelo Vivas se ubica en la penúltima casilla con 12 unidades.

Alianza Lima vs. Ayaucho FC: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Ayaucho FC?

En horario peruano, el duelo entre blanquiazules y zorros por el fútbol peruano iniciará desde la 6.00 p. m. Revisa AQUÍ la guía de horarios:

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Ayaucho FC?

La señal encargada de televisar el encuentro Alianza Lima vs. Ayaucho FC será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Alianza Lima vs. Ayaucho FC, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Alianza Lima vs. Ayaucho FC ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. Ayaucho FC por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alianza Lima vs. Ayaucho FC: posibles alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos, Yordi Vílchez, Christian Ramos, Aldair Fuentes, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Cristian Benavente, Wilmer Aguirre y Hernán Barcos.

Ayacucho FC: Andy Vidal, Aldair Salazar, Minzum Quina, José Guidino, Edinson Chávez, Juan Morales, Enmanuel Paucar, Carlos Meza, Robert Ardiles, Carlos Olascuaga, Othoniel Arce.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Ayaucho FC?

El estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ será la plaza que albergue el duelo entre Alianza Lima vs. Ayaucho FC. Dicho recinto fue inaugurado el 27 de diciembre de 1974 y cuenta con una capacidad para más de 33.000 espectadores.