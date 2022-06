[En Vivo] River Plate vs. Lanús: ¿a qué hora juegan el partido por la Liga Argentina?

River Plate vs. Lanús se miden EN VIVO este sábado 25 de junio a las 6.30 p. m. (hora peruana) por la quinta jornada de la Liga Profesional Argentina 2022. Este duelo se disputará en el Estadio Monumental de Núñez, donde juega de local River Plate, y será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

River Plate vs. Lanús: ficha del partido

Partido River Plate vs. Lanús Fecha Sábado 25 de junio Hora 6.30 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Monumental

¿A qué hora juegan River Plate vs. Lanús?

El partido entre River Plate y Lanús se jugará este sábado 25 de junio a las 6.30 p. m. (hora peruana). Revisa a qué hora se puede ver en tu país.

México: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite River Plate vs Lanús?

El encuentro entre River Plate vs Lanús será transmitido por la señal de ESPN para todo el territorio sudamericano. Además, puedes ver este choque ONLINE a través de la plataforma de streaming de Star Plus.

River vs. Lanús: ¿qué canales ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver River Plate vs Lanús ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs Lanús por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

River Plate vs. Lanús: últimos partidos

Lanús 0-3 River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 28.07.2021

River Plate 3-0 Lanús | Liga Profesional de Fútbol | 04.08.2019

Lanús 1-5 River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 28.09.2018

Lanús 1-0 River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 11.02.2018

River Plate vs. Lanús: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez, Elías Gómez; Bruno Zuculini, Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez.

¿Dónde juegan River Plate vs. Lanús?

La contienda entre River Plate vs. Lanús se disputará en el Estadio Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El recinto fue inaugurado el 26 de mayo de 1938 y tiene capacidad para 72.054 espectadores.