Representante de Lora desmiente que se haya reunido con Cristal para finalizar el vínculo

En los últimos días, diferentes periodistas deportivos han informado que Jhilmar Lora no desea continuar en Sporting Cristal por una mala relación con el técnico Roberto Mosquera. El lateral peruano no tiene minutos en el primer equipo y se rumorea que su futuro estaría fuera de tienda celeste.

Tras 18 fechas disputadas, el defensor de 21 años solo estuvo presente en 10 partidos de la Liga 1 Betsson, de los que fue titular en solo seis ocasiones. Lora jugó únicamente 520 minutos y no marcó ni un gol. Además, ganó un 49% de duelos individuales, 50% de acierto en regates y un 27% de cruces ejecutados en la faceta defensiva.

Por la poca actividad del lateral rimense y la ‘mala relación’ con la ‘Mosca’, se empezó a rumorear que este dejaría su actual club y se podría marchar a Alianza Lima, quien actualmente busca un jugador en esa posición.

En horas de la tarde, el periodista Christian Barturén informó que el manager de Jhilmar Lora y representantes de Innova (dueños de Sporting Cristal) se reunieron, pero no se llegó a un acuerdo para finalizar el vínculo. “Cabe precisar que el jugador no quería irse del club bajopontino, todo era una maniobra de su representante. Su familia le ha pedido que cambie de representante, ¿les hará caso?”, puntualizó.

Horas después, Jhonatan, manager del futbolista, desmintió la información del comunicador. “Señor Barturén, su información es totalmente falsa. No me he reunido con nadie. En estos momentos me encuentro en mi casa. Saludos”, apuntó.

Representante de Jhilmar Lora. Foto: Twitter

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

Los dirigidos por Roberto Mosquera aún tienen chances (mínimas) de lograr el Torneo Apertura tras su última victoria por 2-0 sobre Atlético Grau. Sporting Cristal se medirá ante Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Alberto Gallardo este sábado 25 de junio. El duelo se llevará a cabo a las 3.30 p. m. y será transmitido por Gol Perú.