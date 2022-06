¿Se queda en la Bicolor? La fecha en la que Gareca llegará al Perú con una respuesta sobre su renovación

El futuro de Ricardo Gareca sigue siendo incierto. Hace algunos días, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), indicó que su prioridad es que el ‘Tigre’ se quede al mando de la selección peruana de cara al próximo proceso clasificatorio.

Según el periodista Gustavo Peralta de Líbero, el estratega argentino arribaría a nuestro país este fin semana para comunicarle a los dirigentes de la FPF su decisión acerca de su continuidad al frente de la Bicolor.

Además, el comunicador señaló que hay una posibilidad de que venga con su abogado, Mario Cupelli, quien es el que se encarga de analizar todos sus contratos y detalles económicos.

Recordemos que el técnico tenía un salario anual de cerca de 3 millones de dólares, cifra que lo convertía en uno de los mejores pagados de las Eliminatorias Sudamericanas.

FPF tendría un plan B si Gareca no renueva

Hace algunos días, el periodista deportivo Omar Ruiz de Somocurcio reveló que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene un plan B en caso Ricardo Gareca decidiera no renovar su vínculo con la selección peruana.

“Una persona entendida me informó que existe un plan B de un técnico que pasó por el Perú, no como técnico, y no me parece una mala opción si Gareca dice ya no. Hay un nombre que va sonando y que me parece que es una buena opción si Ricardo Gareca no acepta seguir en la selección”, señaló en el programa “Teledeportes”.

“Según mi informante, el plan B, si no se queda Gareca, es Sebastián Beccacece”, agregó el comunicador.