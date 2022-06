La dura confesión de Beccacece cuando llegó al Perú: “Viajé 3 días en micro sin bañarme”

Hace algunos días, se filtró que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tendría un plan B por si Ricardo Gareca decidiera no continuar al mando de la selección peruana. Se trataría de su compatriota Sebastián Beccacece, quien actualmente dirige a Defensa y Justicia.

A inicios de 2022, el estratega de 41 años brindó una entrevista al diario Olé, en esta reveló cómo llegó al fútbol peruano respecto a su primera experiencia como profesional.

El rosarino contó que, cuando tenía 22 años, Jorge Sampaoli lo llamó porque estaba buscando un asistente en Sport Boys. Sin pensarlo dos veces, él agarró sus cosas y partió rumbo a Lima.

“ Después de viajar tres días en un mismo micro, sin poder bañarme y con dos bolsos llenos de cosas, lo tuve que esperar 40 minutos (a Jorge Sampaoli). Encima llevaba de todo porque no sabía con qué me iba a encontrar. Jorge me había dicho: ‘Vamos a ver dónde te puedes quedar, si con un jugador…'. La verdad es que, si lo pensaba, no iba”, manifestó.

Además, brindó detalles de cómo era su vida en nuestro país. “Allá tenía que ir a un ciber todas las noches. Estaba dos horas viajando ida y vuelta para ir al lugar de entrenamiento. A las 10.00 p. m. me conectaba, a las 11.00 p. m. ponía “Pone a Francella”, que lo daban en un canal peruano, y mi vida era eso”, recordó.