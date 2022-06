Exjugador de la selección brasileña declara que es bisexual: “El mundo no está preparado”

Anhela un cambio. Richarlyson Barbosa Felisbino sorprendió a varios hinchas al confesar públicamente su bisexualidad. El exvolante, quien fue internacional con la selección brasileña en 2008, reveló los difíciles episodios que afrontó durante su carrera.

“Toda mi vida me han preguntado si soy gay. Ya tuve relaciones con hombres y mujeres. Pero hoy, y esa será la noticia que será publicada, digo: ‘Richarlyson es bisexual’”, declaró el exfutbolista en el podcast “Os armários dos vestiários” (”Los armarios de los vestuarios”).

El ganador de la Copa Libertadores 2013 lamentó la falta de debate en torno a la identidad sexual en el deporte.

“Soy un ciudadano común, que tuvo una historia genial en el fútbol, pero yo no puedo mover montañas para que se acaben esos crímenes, para que se acabe la homofobia en el fútbol. Lamentablemente, el mundo no está preparado para tener esa discusión y lidiar con naturalidad sobre eso”, agregó.

Rycharlison fue tricampeón del Brasileirao con Sao Pablo. Foto: Instagram

El exmediocampista de 39 años precisó que existe un trasfondo mucho más importante. El ahora comentarista cuestionó la poca atención que reciben los asesinatos en contra de la población homosexual en su país.

“Hay una cuestión más importante, hay gente muriendo. Brasil es el país que ‘más mata homosexuales’. Y estamos aquí hablando de fútbol, ok, pero el fútbol es algo pequeñito. ‘Ah, pero tu discurso puede ayudar’. No, no ayudará. ¡¿Quién es Richarlyson, por el amor de Dios?! Soy un mero ciudadano común”, puntualizó.

Asimismo, el campeón del Mundial de Clubes en 2005 —cuando São Paulo venció al Liverpool— recordó un complicado pasaje que vivió en 2007: en dicha ocasión el entrenador del Palmeiras, José Cyrillo Júnior, mencionó que su dirigido era gay. Esto ocasionó que Richarlyson realizara una denuncia por temor a represalias.