El nombre de Ricardo Gareca está en boca de todos los peruanos, así como al interior de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Hace poco se conoció que en la Videna habría problemas económicos para pagar el sueldo del ‘Tigre’. Quien se refirió acerca de la continuidad del argentino al mando de la selección peruana fue MisterChip.

En diálogo con el canal de YouTube de los periodistas Erick Osores y Gonzalo Núñez, el estadista español, famoso por sus datos estadísticos de fútbol, reveló su postura sobre lo que debería hacer el estratega ante la opción de quedarse a dirigir a Perú.

“No puedo apostar por la continuidad y discontinuidad de él porque no he hablado con él y no sé lo que está pensando en estos momentos. Lo que sí te puedo decir es que Gareca se ha ganado el derecho a elegir lo que quiera hacer”, dijo MisterChip.

Cabe recordar que tras la derrota ante Australia en el repechaje, Gareca culminó contrato como DT de la Bicolor y ahora se encuentra libre. La idea de la FPF es renovarle el vínculo. En medio de ello, MisterChip resaltó los logros que consiguió el ‘Tigre’ con Perú.

“Es un ciclo muy exitoso. Son dos repechajes, uno con clasificación mundialista. Es una final de Copa América, más otra semifinal de Copa América. Creo que Perú en los últimos 50 años no ha tenido un ciclo como este”, precisó el español.

Mira lo que dijo MisterChip sobre la continuidad de Ricardo Gareca en la selección peruana

¿Cuándo se conocerá la respuesta de Ricardo Gareca?

De acuerdo a lo que mencionó Juan Carlos Oblitas en conferencia de prensa, Ricardo Gareca daría una respuesta sobre la renovación a fines del mes de junio. El ‘Ciego’ mencionó que se encuentra optimista con la continuidad del ‘Tigre’.