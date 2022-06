Los memes no perdonaron a Carlos Tevez tras debutar perdiendo como DT con Rosario

La era de Carlos Tevez como DT de Rosario Central no empezó del todo bien, pues el Canalla perdió por la mínima diferencia ante el Gimnasia de Pipo Gorosito en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha de la Liga Profesional de Argentina 2022.

No obstante, el foco no estuvo en el resultado en sí, sino en la presencia del ‘Apache’ en la banca técnica de Rosario, ya que uno de los ídolos de Boca Juniors y exjugador de la selección argentina se estrenaba como entrenador. Por ello, su derrota no pasó desapercibida por los miles de hinchas en las redes sociales, quienes le dedicaron graciosos memes .

Mira los mejores memes sobre Carlos Tevez. Foto: Twitter

Carlos Tevez habló tras la derrota

Luego de caer ante Gimnasia, Carlos Tevez compareció en rueda de prensa y señaló que él es el gran responsable. No obstante, valoró que se haya visto un poco de lo que busca para el Canalla.

“Un poquito se vio de lo que pretendo. Tenemos que seguir trabajando, con una idea que nos proponemos nosotros. Aunque la gente se haya ido triste con el resultado, este es el camino. El pase de Alemán es de otro partido. Vamos a seguir trabajando de la misma forma”, empezó declarando.

Asimismo, aseguró que pudo cambiar el esquema del equipo porque “no teníamos tiempo”, por lo que decidió por el 4-4-2. “La próxima semana, cuando estemos todos concentrados en doble turno, a medida que elevemos el tema físico, se verá la idea de juego, que la tenemos clara”, finalizó Tevez.