En el cumpleaños 35 de Messi, recuerda la vez que Perú le hizo una marca a lo ‘Reyna-Maradona’

El mundo de fútbol se encuentra de fiesta. Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia que vio nacer este deporte, se encuentra celebrando su cumpleaños número 35. El astro argentino no solo la rompe a nivel de clubes, sino también con la selección argentina. Sin embargo, cada vez que se enfrentó a la Bicolor no la pasó bien y producto de eso es que el rosarino nunca le pudo marcar por Eliminatorias.

El futbolista del PSG se enfrentó en ocho ocasiones al ‘equipo de todos’: 8 por las eliminatorias sudamericanas y uno por Copa América (2007). Leo Messi solo le pudo marcar un gol a Perú en el torneo más antiguo de selecciones, pero en los demás no pudo desarrollar su juego. En las Eliminatorias Brasil 2014, el argentino fue muy bien marcado por un volante creativo.

En ese momento Sergio Markarián estaba al mando de la selección peruana y eligió a Carlos Lobatón —un jugador que nadie tenía en mente— para que sea quien marque al ‘30′ parisino. En el programa de ‘La fe de Cuto’, el ídolo rimense contó cómo fue que el ‘Mago’ le dio la noticia.

“Me dijo, ‘vas a marcar a (Lionel) Messi’. ¿Yo? ‘Sí, he estado mirando a todos y la verdad tú eres el que puede dar la cara’. Y yo le digo: ‘¿Profe, está seguro?, ‘Sí. No quiero que lo patees, no quiero que lo empujes, solo que no lo dejes arrancar. Le punteas la pelota, y tú eres bueno para puntear, eres bueno’. Listo, profe, y así fue”, inició.

“Sí, o sea, Messi la agarraba y yo me paraba de frente y le punteaba la pelota. Ese día Messi se aburrió. Lo hice muy bien” , puntualizó muy orgulloso de haber anulado al múltiple ganador del Balón de Oro.

El encuentro de aquel 2012 terminó con empate 1-1. La Blanquirroja marcó el primero tras una jugada preparada entre Carlos Lobatón, Rinaldo Cruzado y Luis Advíncula, quien sacó un pase rasante para que Carlos Zambrano la mande a guardar. El gol de la igualdad la marcó el ‘Pipa’ Higuaín.