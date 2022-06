¿Qué fue del ‘Drogba de los Andes’, goleador de Sport Áncash que encaró desnudo a extécnico de sub-20?

Su nombre de nacimiento es Juan Antonio Carrillo Barbadillo y es sobrino del mundialista ‘Patrulla’ Barbadillo; sin embargo, en el fútbol peruano es más conocido como el ‘Drogba de los Andes’. El exfutbolista peruano se hizo conocido por su cuota goleadora en el Sport Áncash y su gran parecido con el delantero marfileño e ídolo del Chelsea Didier Drogba.

“No tenía referenciado a Didier Drogba. Busqué más información y llegué a la conclusión de que no me parecía a él, sino que el marfileño se parece a mí. Te diré que ese apelativo me ayudó en mi carrera porque, si seguía solo con Juan Carrillo, pasaba desapercibido”, declaró en una reciente entrevista a El Popular.

Si bien el exdelantero nacido en el distrito de Villa María del Triunfo no pudo militar en el extrajero, se hizo un nombre en el fútbol peruano vistiendo la camiseta de hasta seis equipos. En la siguiente nota te contamos qué fue de la vida de este goleador.

Juan Carrillo fue goleador y es ídolo en Sport Ancash. Foto: difusión

Inicios del ‘Drogba de los Andes’

Juan Carlos Carrillo inició su carrera como futbolista profesional en el club en el que se convertiría en ídolo: Sport Áncash. Luego de jugar en las divisiones menores, en el 2005, el ‘Drogba de los Andes’ formó parte del primer equipo ancashino.

Al año siguiente (2006), León de Huánuco pondría los ojos en él y se lo llevaría por toda una temporada. Sin embargo, volvería en 2007 a la Amenza Verde, en la cual se convertiría en figura por dos temporadas.

“Ganáramos, empatáramos o perdiéramos, salía caminando por los alrededores del estadio Rosas Pampa y la gente me respaldaba porque en la cancha me había matado. Niños, jóvenes, madres, abuelas me pedían fotos y autógrafos”, contó a El Popular.

‘Drogba de los Andes’ reclama desnudo a ex director técnico de sub-20

Precisamente, durante la temporada 2009, llegó al Sport Áncash el técnico uruguayo Gustavo Ferrín, quien en el 2010 se convertiría en el entrenador de la selección peruana sub-20.

Según contó en una entrevista, en un partido entre Sport Áncash y César Vallejo, el estratega charrúa decidió cambiarlo, por lo que se fue molesto a los vestuarios. Debido a la calentura del momento, el ‘Drogba de los Andes’ decidió reclamarle desnudo a Gustavo Ferrín.

“Un partido ante César Vallejo, en Trujillo, estaba jugando bien, pero hace lo impensado. Termina el primer tiempo y me dice: ‘Vas a salir’. Me molesté y para que se me pase me quité la ropa y me metí a la ducha. No se me pasaba y calato me fui a encararlo. Estaba asustado mirando ya te imaginas. Pensaba que lo iba a azotar”, contó entre risas al diario Trome.

Fin de su carrera futbolística

Luego de jugar en Sport Áncash hasta el 2009, Juan Carrillo paseó su fútbol por el Sport Boys (2009), Inti Gas (2010); volvió a la Amenaza Verde (2011-2012), UTC (2013) y terminó su carrera en la segunda división defendiendo la camiseta de Willy Serrato.

¿A qué se dedica ahora el ‘Drogba de los Andes’?

Si bien colgó los chimpunes de manera profesional, Juan Carlos Carrillo aún sigue ligado al fútbol. En una reciente entrevista contó que —de vez en cuando— se gana la vida siendo árbitro en las pichangas de algunos distritos de Lima.

“Estaba en duda, pero mi hermano, que es árbitro aficionado, me llevó a dirigir. Ya son cinco años. Me llaman de San Juan de Lurigancho, Comas, Barrios Altos y los barrios picantes del Callao. Se me hace fácil arbitrar porque la gente me conoce”, contó a El Popular.

El ‘Drogba de los Andes’ arbitra partidos de barrio

Incluso el ‘Drogba de los Andes’ recordó algunas anécdotas que ha vivido siendo réferi en algunos campeonatos, entre las que se encuentran algunas discusiones con los jugadores del campo.

“Me encontré con chicos agrandados que me dicen: “Tú porque tuviste dos minutos en primera te crees bacán”. Le respondí en one: “Tranquilo, hablas como jugador consagrado y juegas aquí en cancha de cemento”. A algunos les dije que no soy gil, que tengo barrio, no soy sano y se tranquilizaron”, sostuvo.

Por otra parte, también se da un tiempo para pisar el gramado. Actualmente, está disputando la Copa Leyendas de Fútbol 7, en el cual defiende la camiseta de La Academia.

Mira uno de los goles de Juan Carrillo en el Fútbol 7