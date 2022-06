Juegos Bolivarianos Valledupar 2022: en lo más alto del podio

El deporte peruano tuvo doble motivo para celebrar. Y es que en el Día Olímpico, la delegación nacional sumó sus dos primeras medallas en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. A un día de la inauguración oficial de los Juegos que inician el ciclo olímpico rumbo a París 2024, la competencia rompió fuego con la disciplina de esgrima.

Lucas Lutar (florete individual masculino) y María Luis Doig (espada individual femenina) subieron al podio en el Club Campestre al obtener la medalla de oro y plata, respectivamente.

Lutar, de padre estadounidense y madre peruana, inició la competencia venciendo por 5-2 al ecuatoriano Mathias Villacreses, para luego caer por 1-5 ante el colombiano Santiago Pachón y por un ajustado 5-4 ante el chileno Leopoldo Alarcón. Nuestro compatriota se recuperó y venció por 5-2 a Gabriel Guardia de Bolivia, resultado que lo llevó a semifinales, donde volvió a verse las caras con al ecuatoriano Mathias Villacreses a quien derrotó por un contundente 15-6. Ya en la final, Lucas derrotó al venezolano Antonio Leal en un ajustado 15-14 para llevarse la presea dorada, la primera para los peruanos en Valledupar.

Minutos después, fue María Luisa Doig quien nos regaló la segunda medalla del día. La dos veces olímpica (Beijing 2008 y Tokio 2020) estuvo imparable y llegó a la recta sin dar tregua. Venció con autoridad por 5-0 a Luciana García de Paraguay y sacó a relucir lo mejor de su espada para derrotar por 15-9 a Alejandra Piedrahita de Colombia, Finalmente, superó por 15-11 a la venezolana Lizze Asis para luchar por el oro. Ya en la final cayó por 15-13 ante la colombiana María de los Ángeles Jaramillo.

Doig será nuestra abanderada hoy en la ceremonia de inauguración, junto al judoca Juan Miguel Postigos, a partir de las 7 p.m. en el estadio Armando Maestre Pavajeau. Cabe indicar que la delegación nacional está integrada por más de 400 deportistas que competirán en 40 disciplinas hasta el 5 de julio en Colombia. ❖

Sabías que...

Alentemos. La actividad deportiva continúa hoy para nuestros compatriotas a partir de las 8 a.m. con bowling individual masculino. A las 9 a.m. se iniciará la competencia de ciclismo contrarreloj y el esgrimista Eduardo García Biel iniciará competencia en espada individual. A la 1 p.m. Perú vs. Venezuela en vóley masculino.