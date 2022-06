Hackean Instagram de Diego Rebagliati y hacen live en el que se escuchan voces de árabes

Diego Rebagliati es uno de los comentaristas deportivos más importantes de nuestro país y cuenta con una gran cantidad de seguidores. Este viernes 24 de junio, el comunicador sufrió el hackeo de su cuenta de Instagram, lo cual fue alertado rápidamente por varios usuarios.

Los responsables de este acto ingresaron al perfil del hombre de prensa y realizaron una transmisión en vivo. En el video grabado por un cibernauta se puede escuchar las voces de algunas personas que hablan en otro idioma, aparentemente en una lengua árabe.

Hasta el momento, el exdirectivo de Sporting Cristal no se ha pronunciado sobre este tema en sus redes sociales. Además, no se han detectado otras actividades inusuales en su cuenta tras este incidente.

Diego Rebagliati criticó que Qatar sea la sede del Mundial

Hace algunos días, Diego Rebagliati se mostró en contra de que Qatar sea la sede del Mundial 2022, a pesar de la tecnología y modernidad que tienen.

“A mí no me gustó Qatar, me parece que es un país que no está preparado para algo tan grande como un Mundial. Seguramente desde la tecnología o modernidad, sí estarán a la altura, pero el Mundial no es solo eso, sino toda la experiencia” , manifestó en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

“Por lo menos los dos últimos, Brasil y Rusia, son países grandes y diversos. Son interesantes de conocer. En Qatar, en cambio, hay poquito de eso. Además, hay costumbres muy metidas dentro de la mente”, agregó el comentarista.