Mira AQUÍ Melgar vs. Atlético Grau EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, viernes 24 de junio, desde las 7.00 p. m. (hora peruana) por la penúltima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. El enfrentamiento se desarrollará en el estadio Monumental de la UNSA y la transmisión estará a cargo de la señal de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Melgar vs. Atlético Grau: timeline

Melgar vs. Atlético Grau: minuto a minuto

Melgar vs. Atlético Grau: alineaciones confirmadas

Melgar: Carlos Cáceda; Leonel Galeano, Alec Deneumostier, Alejandro Ramos, Paolo Reyna, Alexis Arias, Horacio Orzan, Martin Perez Guedes, Luis Iberico, Kevin Quevedo y Bernardo Cuesta.

Oncena arequipeña. Foto: Twitter Melgar

Atlético Grau: por confirmar.

Melgar vs. Atlético Grau: ficha del partido

Partido Melgar vs. Atlético Grau ¿Cuándo juegan? HOY, 19 de junio ¿A qué hora? 7.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Monumental de la UNSA ¿En qué canal? Gol Perú

Melgar vs. Atlético Grau: la previa

Puede ser el gran paso. Melgar lleva una gran racha de ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota —su último triunfo fue ante Sport Boys en Lima— y se ubica en la cima del Torneo Apertura a falta de dos jornadas.

El Dominó llega al duelo ante Atlético Grau con 37 unidades y, si logra conseguir los tres puntos en su cancha, podría coronarse campeón el fin de semana. Para que esto ocurra, su escolta Sport Huancayo (34 unidades) tendría que empatar o perder ante Universitario este domingo.

Por su parte, el Patrimonio buscará terminar de la mejor manera el primer torneo del año. Los dirigidos por Gustavo Álvarez viene de caer por 2-0 ante Sporting Cristal y necesitan sumar para alejarse de la parte baja de la tabla.

Melgar vs. Atlético Grau: últimos enfrentamientos

Melgar vs. Atlético Grau: posibles alineaciones

Melgar: Carlos Caceda; Leonel Galeano, Alec Deneumostier, Alejandro Ramos, Paolo Reyna, Alexis Arias, Horacio Orzan, Cristian Bordacahar, Martin Perez Guedes, Luis Iberico y Kevin Quevedo.

Atlético Grau: Raúl Fernández; Marcelo Gaona, José Caballero, Jeremy Chirinos, Elsar Rodas; Luis Álvarez, Manuel Tejada, Neil Marcos, Paulo De la Cruz, Ray Sandoval y Rodrigo Salinas.

¿A qué hora juegan Melgar vs. Atlético Grau?

En horario peruano, el duelo entre rojinegros y albos por el fútbol peruano iniciará desde la 7.00 p. m. Revisa AQUÍ la guia de horarios:

Perú: 7.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Melgar vs. Atlético Grau?

La señal encargada de televisar el encuentro Melgar vs. Atlético Grau será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Melgar vs. Atlético Grau, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Melgar vs. Atlético Grau ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Melgar vs. Atlético Grau por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Melgar vs. Atlético Grau?

El estadio Monumental de la UNSA de Arequipa será la plaza que albergue el duelo entre Melgar vs. Atlético Grau. Dicho recinto fue inaugurado el 11 de noviembre de 1993 y cuenta con una capacidad para más de 40.000 espectadores.

Tabla de posiciones Liga 1