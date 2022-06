La dura confesión de Higuaín: “Metí 27 goles, Cristiano 26 y ficharon a Benzema y a Kaká”

Amado y odiado. Gonzalo Higuaín ha tenido entre buenos y malos momentos a lo largo de su carrera. Desde cariño y admiración en el Real Madrid, odio en el Napoli por irse a la Juventus y resentimiento en Argentina tras su paso por la selección albiceleste.

En una entrevista para TyC Sports, el ‘Pipita’ habló de muchas anécdotas que tuvo en Europa. Una de las más destacadas fue lo que vivió el año que llegaron Karim Benzema y el brasileño Kaká .

“El primer año que llega Cristiano (al Real Madrid) metí 27 goles y él 26 y cuando estoy de vacaciones veo que fichan a Benzema y a Kaká. Lo llamo al del club y le digo... ¿hace falta que vuelva, qué tengo que hacer?”, indicó.

Higuaín y Florentino. Foto: Real Madrid.

Higuaín consideraba que con el arribó de esos grandes jugadores, él no tendría sitio para el plantel que estaba armando Florentino Pérez , pero logró consolidarse gracias a los goles que marcó a lo largo del campeonato.

”Florentino Pérez (presidente del Real Madrid) fue sacando a todos los jugadores que había traído Calderón y yo sentía que a mí también me quería sacar, pero yo metía 25-30 goles al año y me renovó. Entonces pasé a ser jugador de Florentino y me quedé“, manifestó.

Del Napoli a la Juve

Uno de los momentos más polémicos de la carrera de Higuaín fue su paso de Napoli a Juventus. Para el argentino, el traspaso significó una gran paso, pero los hinchas del cuadro del sur de Italia se lo tomaron muy mal.

”Por más amor, no había margen (para seguir en Napoli), que venga Juventus y me pague la cláusula, era un premio y un honor a lo que estaba haciendo. Sabía lo que conllevaba. Pero en mi primer año en la Juventus jugamos la final de Champions y dije: ‘elegí bien’ ”, comentó.

“Todo lo que vino atrás... el que hace mal en la vida le vuelve, todo el odio, el rencor y los insultos, con o sin razón, (al Napoli) en 8 partidos les metí 6 goles. Cuando vos das tanto odio, te vuelve y a ellos les volvió”, finalizó.