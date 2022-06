Higuaín reveló que insultó al presidente del Napoli: “Según ellos estaba excedido de peso”

Gonzalo Higuaín fue una de las principales figuras de la selección argentina hasta hace unos años. El ‘Pipita’ anotó varios goles con la Albiceleste y disputó tres finales. En la actualidad, el futbolista vive sus últimos años como profesional en la MLS de Estados Unidos. Alejado del fútbol europeo y su selección, el delantero contó una historia que vivió en el Napoli.

A mediados del 2016, el atacante pasó a las filas del conjunto de la Serie A y contó un pasaje que vivió con el presidente del cuadro napolitano, Aurelio De Laurentiis, en el cual lo terminó insultando. Además, contó que durante mucho tiempo le decían que estaba con exceso de peso.

“Todos los años me sacaban fotos y yo metía 30 goles por año, no me importaban esas fotos porque yo ya sabía cómo terminaba la película. A veces hasta sacaba pancita a propósito”, expresó Higuaín en una entrevista para TyC Sports.

Tras ello, el ‘Pipita’ contó con detalles el cruce de palabras con el entonces mandamás del equipo italiano, a quien insultó tras anotar un gol.

“Hay una historia en Napoli, según ellos estaba excedido de peso y De Laurentiis (presidente del Napoli) dice algo de que Higuaín estaba gordo, no sé qué. Fuimos a jugar, hice un gol, agarré la pelota y dije: ‘¿Gordo quien? la puta que te parió’, y después metí el récord de goles” , agregó el futbolista argentino.

¿Dónde juega actualmente Gonzalo Higuaín?

Actualmente, Gonzalo Higuaín se encuentra jugando por el Inter de Miami de la MLS de Estados Unidos. Antes de llegar al fútbol estadounidense, estuvo en equipos como la Juventus, Chelsea y AC Milan.